الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة سوهاج تنهي استعداداتها لبدء التنسيق الإلكتروني للثانوية العامة الأسبوع القادم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

ترأس الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، اجتماع لجان التنسيق الإلكتروني لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي للعام الجامعي الجديد 2021/ 2022، بحضور المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، الدكتور محمود أبو المجد مدير شبكة المعلومات، الدكتور محمد حلمي مدير الإدارة الطبية، ابتسام زين العابدين مدير العلاقات العامة، صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، صابر ابو عقرب القائم بعمل مدير إدارة شئون الطلاب المركزية.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور مصطفي عبد الخالق، بضرورة انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكتروني، والتى تبدأ السبت القادم ٢١ أغسطس وتستمر حتى ٢٥ من نفس الشهر، موضحاً أن إدارة الجامعة تولي اهتمام كبير بالطلاب الجدد، وتحرص على تذليل كافة العقبات التى تواجهم أثناء عملية التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير الخدمات وتيسير كل الإجراءات المطلوبة لضمان اتمام تسجيل رغبات الطلاب بكل دقة وعلى أكمل وجه.

وأشار "عبدالخالق"، إلى أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا بكل حزم وشدة، بداية من الدخول بالبوابة الرئيسية بالمقر القديم، وحتى انتهاء التسجيل الإلكتروني بالمعامل، مشدداََ على منع دخول الطلاب وأولياء أمورهم دون ارتداء الكمامة الطبية، إلى جانب توافر أجهزة الكاشف الحراري،  وتواجد مختصي الإدارة الطبية على البوابة لتوقيع الكشف الحراري على جميع المترددين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب وذويهم.

وأكد "عبد الخالق"، على ضرورة وضع خطة تنسيقية لتنظيم عملية التسجيل داخل المعامل، مع الاستعانة بفريق من المختصين والفنيين بإدارات شئون الطلاب وشبكة المعلومات، لتقديم المعلومات اللازمة والإجابة عن استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، وكذلك حل أي مشكلة فنية قد تطرأ فى أجهزة الحاسب الآلي أو الإنترنت، هذا بالإضافة إلى دور إدارة رعاية الشباب فى استقبال الطلاب وتعريفهم بأماكن وخدمات مكاتب التنسيق، ووضع لوحات إرشادية لتوجيه الزائرين بأماكن الكليات والمعامل.

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