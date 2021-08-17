الأربعاء 18 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

من هندسة الديكور للتطريز.. رحلة تاسيليا جندي صاحبة مبادرة «لعبة لكل طفلة»

صورة من المبادرة
صورة من المبادرة

قررت أن تترك بصمة في حياة كل من يقابلها طوال رحلتها في الحياة خاصة الأطفال منهم، مهندسة الديكور تاسيليا جندي، قررت أن تستغل طاقتها وحبها وشغفها في صنع العرائس لتؤسس علامة تجارية للمشغولات اليدوية لدعم مبادرتها التي أطلقتها من أجل الأطفال وأطلقت عليها "دمية لكل طفلة"، لتوزيع العرائس واللعب للأطفال غير القادرين على شراء تلك الألعاب.

 

تاسيليا جندي، هي في الأساس مهندسة ديكور، وأم لـ3 أطفال،إلا أن شغفها وحبها للأطفال جعلها تتجه لهذه المبادرة "مبادرة دمية لكل طفلة" والتي اعتبرتها جزء من حبها للأعمال الخيرية، في بداية عام 2020، تروي تاسيليا جندي، لـ"الدستور" عن تجربتها: "أنا أصلًا استلهمت فكرتي من بناتي هايما وهانيا فنصة، والموضوع كان في شغف كبير قوي عندهم ودا شجعني جدًا".

 

هايما تركت والدتها ورحلت عن عالمنا إلا أنها لا زالت متأثرة بها إلى الآن، فشغفها وفكرتها للأطفال كانت تشارك والدتها شغف الأعمال اليدوية، والورود والألوان، تتابع جندي حديثها قائلًة: "بدأت إني أكمل في الفكرة بسبب ابنتي، شجعتني جدًا على المشروع وإني بنتي هتكون مبسوطة في السما بتنفيذه، خاصًة أنه مشروع مميز جدًا دون عن غيره من المشاريع". 

 

تكمل تاسيليا جندي حديثها: "أشغال التطريز مريحة جدًا للأعصاب، كأنها علاج نفسي"، فالتطريز كان هو الأداة التي ساعدتها في التعامل مع الحزن بعد فجيعة فقدان ابنتها، التي رحلت عنها في سن صغير.

 

تصنع تاسيليا الشيلان والكوفيات والأوشحة كقطع واحدة، لا تكرر تصميماتها، من الصوف في الشتاء وتشكيلة من الأقطان في الربيع والصيف، وبالتالي 2٠٪ من الأرباح تدعم مبادرة دمية لكل طفلة، التي هي أساس العمل في التطريز، ومن خلال هذه المبادرة توزع عرائس ولعب للأطفال غير القادرين على شراء اللعب، وهذه المبادرة قد أطلقت لإحياء ذكري ابنتها وتحقيقا لحلمها بأن تمتلك كل فتاة دمية.

تاسيليا جندي
تاسيليا جندي
الأطفال مهندسة الديكور تاسيليا جندي دمية لكل طفلة مبادرتها مبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجيش المصرى

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

بالترتيب على الجمهورية نتيجة الثانوية العامة 2021.. إليك التفاصيل

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

ماجد حبته

التسويق بالتلفيق.. حالة يلدا حكيم!

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

صور

الطلائع «يعطل» الأهلي نحو الزحف للدوري

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

السيطرة على «حرائق القدس» بعد استمرارها لـ 3 أيام

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل "البيرة"

أشتية: إسرائيل تجر الفلسطينيين إلى حالة فصل عنصري