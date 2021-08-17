كيف تستغل لغة الجسد في «انترفيو» العمل؟ خبيرة تجيب

يتقدم الكثير من الأشخاص إلى "انترفيو" العمل، أملًا في القبول في الوظيفة التي تناسب كل شخص على حدة، ومع إحضار المتقدم للوظيفة الـCV الخاص به، الملئ بجميع مهاراته وخبراته في العمل، قد يفاجئ بعدم قبوله في الوظيفة، ويتساءل عن السبب؟ وقد تكون الإجابة غير متوقعة وهى عدم استخدامه الجيد للغة الجسد في التعبير عما يقوله خلال مقابلة البحث عن عمل.

وترصد رغدة السعيد، خبيرة لغة الجسد كيفية استغلال وتطوير مهارات لغة الجسد في التقدم للوظائف.

أهمية لغة الجسد

تقول خبيرة لغة الجسد:"هناك الكثيرون ممن يقدمون الـCV ومستواهم يكون بشكل متساو من حيث المهارات والكفاءة، لكن لغة الجسد لدى أحدهم غير موجودة، فيعطى هذا انطباع أنه لا يمكن لهذا الشخص أن يصل رسالة إلى الجمهور المستهدف، ولن يمكنه العمل بالمبيعات".

وحول كيفية استغلال لغة جسد في "الانترفيو" توضح رغدة: "عند التقدم للوظائف المختلفة، يجب ألا تكون حركة اليد عالية، عند التحدث في المقابلة والكوع يجب أن يكون في مستوى الوسط".

اختيار الملابس المناسبة

وعن ارتداء الملابس المناسبة للمقابلة، يجب أن تكون الملابس مختارة بعناية فائقة، فهي تعبر عن الشخص المتقدم للوظيفة، كما أنها نوع مهم من لغة الجسد، لهذا يجب اختيار الملابس المناسبة المطلوبة سواء كلاسك، أو كاجول مع أهمية كي الملابس حتى لا تظهر بملابس متكسرة وتعطي للمتلقي عنك انطباع سيئ.

مفتاح نجاح الانترفيو

يعتمد نجاح أي "انترفيو" على الابتسامة والاتصال المباشر بالعين، يعد مفتاح النجاح في المقابلة.

سر اليد الفتوحة

كما تشير خبيرة لغة الجسد، إلى أن "اليد المفتوحة" تعد من أسرع الأمور التي تصل الكلام، وهناك حركات جسد أخرى مثل ضم الإصبع والسبابة مع الأوسط مع الإبهام، يمكننا حينما نتحدث لأحدهم، أن نحركهم للإمام وهذا يجعلنا نثبت الكلام في دماغ الشخص الذي أمامنا مع الحركة، وهذا يساعد على عملية "الإقناع"، كما أنه يمكنك إقناع الأشخاص، من خلال تحريك الرأس للأمام مع إيماءة بسيطة، فهنا يمكنك ربط حديثك بكلمة إيجابية، فتصل بشكل أسرع للمتلقي.