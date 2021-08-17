كوريا الجنوبية تسجل 13 ألفًا و780 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية تسجيل 3014 إصابة جديدة بالسلالات المتحورة الأربع الرئيسية المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند خلال الأسبوع الماضي، بما فيها 2594 إصابة بسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا.

وأوضحت السلطات - وفقا لوكالة الأنباء الكورية اليوم الثلاثاء: أن إجمالي عدد الإصابات بالسلالات المتحورة الأربع الرئيسية ارتفع إلى 13 ألفًا و780 حالة، بما في ذلك 10 آلاف و421 إصابة بسلالة دلتا المتحورة التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند.

وتابعت: أن معدل الإصابات بالسلالات المتحورة الأربع الرئيسية التي تم اكتشافها من خلال تحليل الجينات وصل إلى 86.9% خلال الأسبوع الماضي بزيادة 75.6% عن الأسبوع الذي سبقه.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.