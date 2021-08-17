الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لطلاب الثانوية العامة 2021.. رابط بوابة التنسيق الالكتروني

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

يبحث الكثير من المواطنين وأولياء الأمور الآن عن رابط بوابة التنسيق الالكتروني.. لطلاب الثانوية العامة 2021 بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وظهورها منذ قليل عبر موقعنا الالكتروني "الدستور".

 

لطلاب الثانوية العامة 2021.. رابط بوابة التنسيق الالكتروني


وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم الثلاثاء الموافق 17-8-2021، لطلاب الثانوية العامة 2021.. رابط بوابة التنسيق الالكتروني من خلال الرابط التالي :  www.tansik.egypt.gov.eg

 

لطلاب الثانوية العامة 2021.. رابط بوابة التنسيق الالكتروني

 

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ قليل في بيانها أنه سيتم القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ، علي أن تكون فترة التقديم لمدة 5 أيام فقط.

 

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كما نشرت الوزارة أنها قررت بناء على ظهور واعتماد نتيجة الثانوية العامة فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 21/8/2021 وحتى يوم الأربعاء الموافق 25/8/2021 وفقا للحد الأدنى التالي:

 

لطلاب الثانوية العامة 2021.. رابط بوابة التنسيق الالكتروني


تنسيق المرحلة الأولى وعدد الطلاب: 
الشعبة "علم علوم" 362.5 درجة فأكثر أي بنسبة 88.41% فأكثر 22954
الشعبة "علم رياضة" 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80.00 % فأكثر 16293.
الشعبة "أدبي" 269.5 درجة فأكثر أي بنسبة 65.73% فأكثر 79033.
الإجمــالي 118280

 

لطلاب الثانوية العامة 2021.. رابط بوابة التنسيق الالكتروني


مزايا خدمة التنسيق الالكتروني:
- تسهيلا علي الطلاب وأولياء الأمور بدلا من الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.
- يسجل الطالب رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.
- إتاحة إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة حتى إغلاق الموقع.
- تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة مما يمنع حدوث أي أخطاء
- تمكن الطالب فور إعلان نتائج المراحل المختلفة من الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت.

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وائل لطفي

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