برلمانية تنظم ورشة عمل لتدريب مقدمي المشورة الأسرية

ترأست الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الدورة التمهيدية لتدريب مقدمي المشورة الأسرية ضمن فعاليات البرنامج التدريبي الطموح لمقدمي المشورة الأسرية والذي يقام بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال.

تدريب مقدمي المشورة الأسرية

وصرحت الدكتورة عبلة الألفي أن برنامج مقدمي المشورة الأسرية هو برنامج طموح يهدف إلى تمكين الأسرة ورفع قدرات أفرادها في جميع المناحي من أجل ضمان رعاية صحية سليمة للأم وتربية حسنة للأطفال في الطفولة المبكرة وترسيخ مفهوم حق الطفل في الاستعداد له قبل الحمل بالتركيز علي صحة وتغذية الأم أولا ثم الرعاية الصحية والنفسية للطفل طيلة الألف يوم الذهبية الأولى.



وقالت إن هذا الفكر المبتكر هو الحل الأمثل للقضية السكانية كما وكيفا من منظور التعرف والحفاظ على حقوق الطفل في أفضل رعاية خلال فترة الطفولة المبكرة.



وأشارت إلى أن المرأة الأم والزوجة والحبيبة والحضن الدافئ لتدريب جيش من مقدمي المشورة الأسرية للعمل بكل الجد والعطاء للحفاظ علي حق أطفالنا في الرعاية القصوى في الألف يوم الذهبية الأولى بمفردهم وبدون شريك لا يقووا صحيا وجسديا ونفسيا على احتمال وجوده وعليه حقهم وحق أمهاتهم في المباعدة بينه وبين أخوه لمدة 4-5 سنوات حق أصيل لتوفير 146 دولار لكل دولار نصرفة على رعاية هذا الطفل في الست سنوات الذهبية الأولى ( 31 دولار صحة -45 دولار تعليم – 12 دولار خدمات اجتماعية- 58 دولار مردود مباعدة لكل أسرة.

وكانت قد وقعت الدكتورة عبلة الألفي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال وعضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، اتفاقية تعاون تهدف الي تدريب مقدمي المشورة الأسرية للعمل علي تنمية الأسرة المصرية وذلك مع جامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، والدكتورة صفاء أحمد، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور إكرام مجاور، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إبتسام عبد الله، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد محمود، مدير مركز الخدمة العامة بالكلية، والدكتورة أميرة هريدي، مدير مشروع مقدمي المشورة بالجمعية.