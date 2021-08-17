غدًا.. جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد من جميع النقابات الفرعية

تعقد نقابة المحامين، جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد من جميع النقابات الفرعية، غدًا الأربعاء، وذلك بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، بإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة، تحت رعاية نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تنبيهات مهمة للمحامين الجدد

– عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

– الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

– الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

– من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

– لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

– إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

– لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.

فيما أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكيل لجنة تكون مهمتها تجديد وتطوير النادي النهري للمحامين بالعجوزة.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وحرصا على إنجاز أعمال تجديد وتطوير النادي النهري للمحامين بالعجوزة التابع لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية؛ بالشكل اللائق بالزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمحامي شمال الجيزة وبما يحقق المنفعة العامة المرجوة من النادي لجموع المحامين.

وذلك على أن تتولى اللجنة المهام الآتية:

اولاً: إعداد دراسة ورؤية اللجنة لأعمال التطوير المقترحة في ضوء ما يمكن الترخيص به من الجهة الإدارية المختصة على أن تنتهي اللجنة من هذه الدراسة في موعد غايته أسبوعان من تاريخ أول اجتماع لها.

ثانياً: في ضوء الدراسة المشار إليها تقوم اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح مناقصة علنية عامة بعد الإعلان عنها بين المكاتب والشركات المتخصصة لعمل الرسومات الهندسية اللازمة والتصاريح والتراخيص وما يليها من أعمال التنفيذ والإشراف عليها.

ثالثاً: متابعة جميع الأعمال حتى تمام التنفيذ والتسليم.

رابعاً: يقوم عبدالمجيد هارون أمين الصندوق بالنقابة العامة للمحامين بتوفير كافة الاعتمادات المالية المطلوبة للتعاقد والتنفيذ بمجرد إتمام البت والترسية على أن يشارك سيادته مع اللجنة في أعمال البت والترسية.

خامساً: تتولى اللجنة أعمالها بالتنسيق مع لجنة الأندية بالنقابة العامة للمحامين ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أعضاء الجمعية العمومية لمحامي شمال الجيزة أو أعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية أو المكتب الفني لنقيب المحامين لمساعدتها وتسهيل مهامها في إنجاز أعمالها.

على أن تدعى اللجنة الى الاجتماع مع نقيب المحامين بمقر النقابة العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021.