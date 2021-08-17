اجتماع أمني أوروبي لمناقشة ملف الهجرة في أفغانستان

يعقد وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، غدا الأربعاء، اجتماعا لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان وملف الهجرة بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، اليوم الثلاثاء، في إحاطة إعلامية أوردتها المفوضية على موقعها الإلكتروني: إن "خبراء في ملف الهجرة ووزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون لمناقشة الوضع في أفغانستان".

وأكد مامر ضرورة تبني الدول الأوروبية نهجا موحدا للهجرة على خلفية الوضع في أفغانستان، وأضاف "نراقب الوضع عن كثب".

وفي سياق متصل، يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بوقت لاحق من اليوم لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على العاصمة كابول.

وصرح منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في تغريدة أمس الإثنين: بأن الوضع في أفغانستان بات على مفترق طرق، وأن الأمن الدولي على المحك في ظل تطورات الأوضاع في أفغانستان.

يُذكر أن حركة طالبان بسطت سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان؛ فيما سيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، قبل أن تسيطر على العاصمة كابول الأحد الماضي ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري؛ بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

وفي سياق آخر.. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن لدينا القدرة على التصدي لأي تهديد إرهابي من أفغانستان".

وأضاف في مؤتمر صحفي بشأن تطورات أفغانستان، أن "هدف الناتو كان منع أفغانستان من أن تبقى ملاذا آمنا للإرهابيين، مشيراً الي أن ستولتنبرج حزين لما وصلت اليه الأمور في أفغانستان .

وانتقد الأمين العام للحلف الثلاثاء "فشل السلطات الافغانية" في التصدي لطالبان ومنعها من السيطرة على كابل، مدافعا عما قامت به قوات الحلف في البلاد، حسبما أفادت قناة العربية الاخبارية.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي: إن قوات الاطلسي "قاتلت بشجاعة" في أفغانستان "لكنها لم تنجح في تأمين البلاد"، والسبب "في نهاية المطاف أن السلطات السياسة الافغانية فشلت في التصدي لطالبان والتوصل الى حل سلمي"، مؤكدا أن "إخفاق السلطات الافغانية هو ما أفضى الى ما نشهده اليوم".