اتحاد الكتاب العرب ناعيًا فيصل ندا: رحل أحد رواد الكتابة الدرامية

نعى الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، برئاسة الشاعر والناقد الدكتور علاء عبدالهادى، السيناريست فيصل ندا، الذى رحل عن عالمنا اليوم، بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية فى المسرح والسينما والدراما التليفزيونية.

وقال الدكتور علاء عبدالهادى: رحل عن الوسط الثقافي المصري بخاصة، والوسط الثقافي العربي بعامة الكاتب الكبير فيصل ندا، أحد رواد الكتابة الدرامية والتليفزيونية والصديق العزيز، الذي خسرت الدراما العربية برحيله الكثير، تغمده الله برحماته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه وتلامذته وأصدقاءه الصبر والسلوان.

فيصل ندا يعد أشهر المؤلفين في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعى السينما والدراما التليفزيونية، كما له العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني، هذا بالإضافة إلى أنه ساهم في دفع عجلة الإنتاج السينمائى منذ عام 1968 بعد تأميم صناعة السينما المصرية، كما تعاون مع النجم الكبير سمير غانم في عدة أعمال مختلفة كان أبرزها 5 مسرحيات حققت نجاحًا كبيرًا.

وتعد أشهر المسرحيات التي شهدت تعاون فيصل ندا مع الفنان سمير غانم، مسرحية "المتزوجون" وشاركه في البطولة، جورج سيدهم، شيرين، نجاح الموجي وغيرهم، وتدور أحداث المسرحية حول مشاكل المتزوجين من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، حيث يقع الشاب الفقير "مسعود" في حب الفتاة الغنية "لينا"، ويتزوجها بالرغم من رفض والدها، وتتنقل "لينا" إلى منزل زوجها المتواضع، وتخوض تجربة الحياة الفقيرة البسيطة.

وتأتى أيضًا مسرحية "أهلا يا دكتور" من المسرحيات الناجحة أيضًا للسيناريست فيصل ندا، وهي من بطولة سمير غانم، جورج سيدهم، دلال عبدالعزيز، ايفا، مجدى كامل، إبراهيم نصر، وتدور أحداثها حول طبيبين صديقين، ولكنهما مختلفان كل الاختلاف.

وكانت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قد نعت الكاتب والسيناريست الكبير فيصل ندا الذي غيبه الموت اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز 81 عامًا.

وقالت إن الراحل ترك إرثا فنيا عبر به عن المجتمع المصري وتناول قضاياه بأسلوب مميز، مشيرة إلى أن إبداعاته شكلت جزءًا هامًا من تاريح السينما والمسرح والتليفزيون فى مصر والوطن العربي، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته كما قررت الوقوف دقيقة حداد في جميع مسارح الدولة اليوم قبل بداية العروض المسرحية.