الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الرابعة مكرر علمي رياضة: «لا تخافوا واجتهدوا واتركوا النتيجة على الله»

مريم جرجس الرابعة
مريم جرجس الرابعة علي مستوي الجمهورية علمي رياضة

أكدت الطالبة مريم جرجس مجيد مجدي الحاصلة على الترتيب الرابع بين أوائل الشهادة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة من محافظة المنيا أنها كانت تحلم أن تكون من الأوائل على مستوى الجمهورية وستتقدم للالتحاق بكلية الهندسة والتي تعد حلم عمرها.

وكانت حالة من السعادة الغامرة سيطرت على منزل أسرة مريم وسط مدينة المنيا، حيث استقبلت الأسرة المهنئين من الأهل والعائلة والجيران وسط سعادة وفرحة غامرة بدت على وجه مريم التي أكدت أن قلقها من النتيجة كان خوفا على حلمها بأن تكون من الأوائل على الجمهورية وليس مجرد النجاح والحصول على مجموع كبير فقط.

وقالت مريم إنها كانت تحلم أن تكون من الأوائل على مستوى الجمهورية وكانت متأكدة أنها ستحقق مركز في الثانوية العامة، وأضافت أنها تفكر جيدا فى الالتحاق بكلية الهندسة لأنها كانت حلمى منذ زمن بعيد.

وأوضحت مريم أنها كانت من أوائل المحافظة فى المرحلة الابتدائية وأكدت أن أسرتها تعبت معها كثيرا طوال العام خاصة أنها كانت تدرس أون لاين وتلك الدراسة تحتاج إلى تركيز بشكل أكبر.

ووجهت مريم رسالة لطلاب وطالبات الثانوية العامة قائلة رسالتى للجميع لا تخافوا واجتهدوا واتركوا النتيجة على الله.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم أعلن فيه نتيجة أوائل الثانوية العامة، حيث أكد أن عدد الطلاب الأوائل هذا العام بلغ 47 طالب وطالبة وأوضح أن عدد الطلاب الذين حصلوا على نسبة من 90 إلى 95 % في الشعبة العلمية بلغ حوالي 20 ألف طالب.

وأشار وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي أن المجاميع سترجع زي زمان وأن هدف التقييم في الثانوية العامة قياس مستويات الفرز بين الطلاب.

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المنيا الرابعة علي الجمهورية شعبة علمي رياضة حلمي كلية الهندسة مريم جرجس

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