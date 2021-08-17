نتيجة 3 ثانوي 2021 برقم الجلوس الآن على الدستور

حصل «الدستور» على نتيجة 3 ثانوي 2021 ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط، حيث انتهي منذ قليل مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل حيث شهد هذا العام نسبة النجاح العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، 74%؜، وسوف يدخل الدور الثاني ١٥٣،٣٩٦ طالباً وطالبة بدءاً من 4 سبتمبر 2021.

نتيجة 3 ثانوي 2021 على الدستور

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع الدستور ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط من خلال الرابط التالي : https://natega.dostor.org/

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة رابط للاستعلام عن النتيجة عبر الموقع المخصص للنتائج من بوابة المعلومات وسوف يتم تفعيل اللينك، بعد الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي تفصيلية على هذا الرابط (من هنا).

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي في مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، عن أسماء أوائل الثانوي العام للعام الدراسي 2020-2021، حيث ضم اسم 47 طالبا بقائمة أوائل الثانوية العامة.

اوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبي

الأولى على الشعبة الأدبي: فريدة مؤمن إبراهيم 388 درجة، من الإسكندرية. الثانية على الشعبة الأدبي: تسنيم محمد فتحي غريب 383 درجة.

اوائل الثانوية العامة الشعبة العلمي (علوم)

الأولى فاطمة محمد عبداللطيف 404 درجة من محافظة الدقهلية. الثانية إيمان سعيد يونس 403 درجات باسكندرية. والثالث أحمد طارق بالإسكندرية 402 درجة.

اوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة

الأولى عهد مصطفى 404 درجات والثاني أحمد السيد 403 درجات.

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قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 بالاسماء

موعد بدء تظلمات نتيجة 3 ثانوي 2021

تناولنا فى هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي عبر موقع الدستور وكذلك موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 مع خالص التمنيات لطلاب الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق.