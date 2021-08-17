الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نتيجة 3 ثانوي 2021 برقم الجلوس الآن على الدستور

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

حصل «الدستور» على نتيجة 3 ثانوي 2021 ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط، حيث انتهي منذ قليل مؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل حيث شهد هذا العام نسبة النجاح العامة للثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، 74%؜، وسوف يدخل  الدور الثاني ١٥٣،٣٩٦ طالباً وطالبة بدءاً من 4 سبتمبر 2021.

نتيجة 3 ثانوي 2021 على الدستور

ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع الدستور ويمكن الاستعلام عنها برقم الجلوس فقط من خلال الرابط التالي : https://natega.dostor.org/

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن إتاحة رابط للاستعلام عن النتيجة عبر الموقع المخصص للنتائج من بوابة المعلومات وسوف يتم تفعيل اللينك، بعد الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء، للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي تفصيلية على هذا الرابط (من هنا).

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2021 وأسماء الأوائل

أعلن  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي في مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2021، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، عن أسماء أوائل الثانوي العام للعام الدراسي 2020-2021، حيث ضم اسم 47 طالبا بقائمة أوائل الثانوية العامة.

اوائل الثانوية العامة الشعبة الأدبي

  1. الأولى على الشعبة الأدبي: فريدة مؤمن إبراهيم 388 درجة، من الإسكندرية.
  2. الثانية على الشعبة الأدبي: تسنيم محمد فتحي غريب 383 درجة.

اوائل الثانوية العامة الشعبة العلمي (علوم)

  1.  الأولى فاطمة محمد عبداللطيف 404 درجة من محافظة الدقهلية.
  2. الثانية إيمان سعيد يونس 403 درجات باسكندرية.
  3.  والثالث أحمد طارق بالإسكندرية 402 درجة.

اوائل الثانوية العامة شعبة علمي رياضة

  1.  الأولى عهد مصطفى 404 درجات
  2.  والثاني أحمد السيد 403 درجات. 

يهمك أيضًا | 

قائمة أوائل الثانوية العامة 2021 بالاسماء

موعد بدء تظلمات نتيجة 3 ثانوي 2021

تناولنا فى هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي عبر موقع الدستور وكذلك موقع وزارة التربية والتعليم المخصص للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 مع خالص التمنيات لطلاب الثانوية العامة بالنجاح والتوفيق.

نتيجة 3 ثانوي 2021 نتيجة الثانوية العامة 2021 نتيجه الثانويه العامه الثانوية العامة نتيجة الصف الثالث الثانوي وزارة التربية والتعليم بوابة المعلومات

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس والاسم فقط في الدستور

نتيجة الثانوية العامة 2021 موقع وزارة التربية والتعليم

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار حريق الغابات بالقرب من القدس لليوم الثالث على التوالي

الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينًا مفاجئًا على الحدود اللبنانية

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء جنوبي نابلس