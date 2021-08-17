أبوظبي تعفي القادمين من 28 دولة من الحجر الصحي الإجباري

أعلنت العاصمة الإماراتية أبوظبي تحديث "القائمة الخضراء" للمسافرين القادمين إليها، وأعفت القادمين من 28 دولة من "الحجر الصحي".

وأفادت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في بيان نشرته صحف محلية اليوم الثلاثاء، بأنه تقرر إعفاء كافة المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة الحجر الصحي الإجبارية عند زيارتهم للمدينة، ويجب على المسافرين إبراز شهادة خلو من كورونا صالحة لمدة 72 ساعة قبل المغادرة، وإجراء فحص ثانٍ عند وصولهم مطار أبوظبي الدولي.

كما يجب على المسافرين الحاصلين على اللقاح الكامل، والقادمين من إحدى الدول المدرجة في "القائمة الخضراء" إجراء فحص آخر في اليوم السادس من تاريخ وصولهم أبوظبي .

أما المسافرين غير الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والقادمين من إحدى الدول المدرجة في القائمة، فيجب عليهم إجراء فحص في اليومين السادس والتاسع من تاريخ وصولهم مطار أبوظبي.

وأوضحت الدائرة أن الدول والأقاليم المدرجة في القائمة ستُحَدَّث دورياً، بناءً على التطورات العالمية لجائحة "كوفيد19-"، وستُدرج أسماء الدول التي تتوافق مع المعايير الصارمة للأمن والصحة، من أجل حماية المجتمع المحلي، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تنطبق على دول المغادرة التي يسافر منها الزوار فقط وليس على الجنسية.

وتشمل القائمة الخضراء المحدثة التي تدخل حيز التنفيذ بداية من غد الأربعاء أستراليا، وألبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وإيرلندا، والبحرين، وبروناي، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتايوان، والتشيك، ورومانيا، والسعودية، وسنغافورة، والسويد، وسويسرا، وسيشيل، وصربيا، والصين، وكندا، وكوريا الجنوبية، ومالطا، والمجر، وموريشيوس، ومولدوفا، ونيوزيلندا، وهونج كونج.

كانت قد أعلنت الإمارات، اليوم، تسجيل ثلاث حالات وفاة، و1115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 2006 حالات وفاة و704000 إصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 1544 حالة شفاء جديدة ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية من الفيروس 682809 حالات.