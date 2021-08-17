الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هيئة إنقاذ الطفولة: الأطفال تعاني بسبب الغلاء الحاد للغذاء في اليمن

أطفال اليمن
أطفال اليمن

قالت هيئة إنقاذ الطفولة: إن ارتفاع الأسعار وانهيار العملة يدفع الأطفال في اليمن نحو الجوع، حيث يعتمد العديد من الأطفال على الخبز والماء للبقاء على قيد الحياة، وقد يضطر أرباب الأسر إلى بيع حليهم الثمينة لتسديد ثمن الرعاية الطبية. 

وأوضحت الهيئة أن كثيرين من أطفال اليمن يعيشون على الخبز والماء مع آثار مدمرة على صحتهم، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية المستمرة وتقزم نموهم البدني والعقلي، وبجانب انهيار قيمة العملة وارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود، تضاعفت أيضًا رسوم التبادل الجمركي وظل مطار صنعاء مغلقًا للعام الخامس على التوالي، مما منع البضائع والأدوية من دخول البلاد.

وأضافت الهيئة أن كل هذه العوامل دفعت المزيد من الأطفال نحو حافة المجاعة في بلد يواجه فيه بالفعل أكثر من نصف سكانه البالغ عددهم 30 مليون نسمة نقصًا حادًا في الغذاء، وأكثر من 400 ألف طفل دون سن الخامسة على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة

ويذكر ان منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "يونيسف" ذكرت المنظمة في تقرير حديث أن اليمن لا يزال يعاني طوال سنوات الصراع الدامي فيه من أسوأ أزمة إنسانية في العالم حيث يحتاج 20.7 مليون شخص أي نحو 71 بالمائة من إجمالي السكان إلى المساعدة الإنسانية.

وحذرت المنظمة مطلع يوليو من أن تعليم أكثر من ستة ملايين طفل في اليمن بات على المحك حيث يواجهون خطر الحرمان من التعليم وقالت في تقرير لها إن أكثر من مليوني طفل في سن التعليم منقطعين حاليا عن الدراسة في اليمن.

وكانت المنظمة قد ذكرت في وقت سابق أن 8.1 مليون طفل يمني بحاجة إلى مساعدة تعليمية طارئة بسبب الصراع في البلاد وقالت في تغريدة على "تويتر": "هذه زيادة ضخمة مقارنة بنحو 1.1 مليون طفل قبل الحرب".

اليمن أطفال اليمن المجاعة مطار صنعاء صنعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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