«حياة كريمة» تكثف ورش العمل بساحل سليم بثقافة أسيوط (صور)

ضمن فعاليات مبادرة "حياة كريمة"، وتحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة؛ تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" تقديم أنشطتها الثقافية والفنية للأسبوع الثالث على التوالي بقرى مركز ساحل سليم بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى بالتعاون مع "مديرية التربية والتعليم، المجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

حياة كريمة

وشهد قصر ثقافة ساحل سليم مجموعة من ورش العمل منها ورشة تدريب ريادة الأعمال، والتي يقدمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط أدارتها هبة حسن عضو فرع المجلس ومحمود عبد المجيد مدرب بفرع المجلس القومى للمرأة وبإشراف الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، انطلقت الفعاليات بتدريب 22 سيدة بهدف رفع مهارات السيدات في مجال إقامة المشروعات الصغيرة ودورها في زيادة دخل الأسرة، وتدبير التمويل وتطوير المنتج، والتسوق الناجح والتسويق الاليكتروني.

حياة كريمة

كما يتم تكثيف العمل بمجموعة من ورش الحرف التراثية منها الأولى "السجاد" قدمها بيومي فوزى، الثانية "التلي" أدارتها ياسمين جاد، الثالثة "عجينة السيراميك" قدمتها شيرين عفيفي، الرابعة "الخيامية" أدارها عماد محمد، الخامسة "تطريز وبري" قدمتها إيناس حسين.

حياة كريمة

وبورشة للمسرح "سايكودراما"؛ واصل المخرج الفنان أسامة عبدالروؤف والفنان المايسترو نصر الدين أحمد، التدريب مع تنفيذ بعض المشاهد الارتجالية خلال الورشة، بالإضافة إلى العرض المزمع إنتاجه للورشة نتاج الورشة، وتم تنفيذ استعراض وطني بعنوان "عاش اللي قال".

حياة كريمة

وكان المخرج هشام عطوة قد صرح بأن الهيئة تنظم مئات الفعاليات والأنشطة المختلفة في الوقت الحالي بكل محافظات الجمهورية، سواء في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في بعض القرى المصرية، أو في المبادرات الأخرى التي تنظمها الهيئة في محافظات مصر مثل "صيف إسكندرية".

حياة كريمة