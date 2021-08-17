الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 3125 قضية ومخالفة في المترو والقطارات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

شن قطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 3125 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وتمّ ضبط 12956 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد، كما جرى ضبط 9 قضايا أموال عامة وفساد إداري ومالي، و1301 قضية تموينية متنوعة، و1274 قضية بيئية متنوعة، و57 قضية مصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و205 قضايا ضريبية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.

شرطة النقل المترو والقطارات مخالفة قضية متنوعة وزارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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