عامل يدير مسكنه وكرًا لتصنيع المواد المخدرة وترويجها في القليوبية

تمكنت مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من القبض على عامل يدير مسكنة وكرا لتصنيع المواد المخدرة حيث تم ضبط كميات مختلفة من البودرة والحشيش والاستروكس وتحرر محضر بالمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد سالم مأمور قسم ثان شبرا الخيمة يفيد قيام عامل بإحدى الشركات الصناعية له معلومات جنائية بممارسة نشاطاً إجراميا فـى تصنيع وترويج المواد المخدرة خاصة التخليقية وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص متخذاً من دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بإشراف الرائد أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه وبحوزته فرد محلى وكمية من الطلقات النارية و كمية من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع المواد المخدرة و 2 ميزان حساس و سلاح أبيض كتر" و كمية من المواد المخدرة المتنوعة " 2 كيلوجرام بودر خام و 2 كيلو جرام من مخدر البودر و 1 كيلوجرام إستروكس و 1 كيلوجرام حشيش و126 قرص مخدر و 5 زجاجات تحوي سائل يشتبه أن يكون مخدر" و مبلغ مالى و 6 هواتف محمولة وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة والأدوات والمواد المُستخدمة بقصد تصنيع وبيع المواد المخدرة والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه.