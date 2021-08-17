الثلاثاء 17 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على 22 مسجل خطر يتاجرون في المخدرات بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 22 عنصر إجرامي بمحيط دور رعاية الأيتام في محافظة الجيزة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، قيام بعض العناصر الإجرامية من المقيمين بإحدى دور رعاية الأيتام بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرتى أقسام شرطة أول وثان أكتوبر والعجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم ضبط 22 عنصر إجرامى لـ13 منهم معلومات جنائية، بحوزتهم "2 بندقية خرطوش و2 طبنجة و11 فرد محلى، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫696 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الاستروكس وكمية من مخدر الشادو وكمية من مخدر الآيس و660 قرص مخدر ومبلغ مالي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.

القبض الجيزة دور رعاية الأيتام وزارة الداخلية قطاع الأمن العام مباحث الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

هُنا رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس فقط

«الأدبي» أقل من 95%.. مصادر بـ«التعليم» تكشف حقيقة مجاميع أوائل الثانوية العامة 2021

لينك موقع نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١ برقم الجلوس فقط «استعلام سريع»

وزير التعليم: إعلان أوائل الثانوية العامة خلال المؤتمر الصحفي

أول تعليق من وزير التعليم عن حصول أول الثانوية العامة على 70% (خاص)

«الآن الاستعلام».. رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي العام 2021 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

محمد بك الألفى.. بنى القصر.. وسكنه غيره

القس. رفعت فكرى

العَلمانية والدين

جمال-أسعد

المواطنة والوصاية الدينية

لواء. محسن الفحام

ما بين التنظير والواقع

منى رجب

مشاكل التعليم بين الحكومى والخاص

ماجد حبته

عملية تجميل!

مؤمن المحمدي

الخبرة والعلم

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

صور

ختام حفل كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالقلعة

حفل فرقة وسط البلد بمهرجان القلعة

افتتاح محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

استمرار حريق الغابات بالقرب من القدس لليوم الثالث على التوالي

الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينًا مفاجئًا على الحدود اللبنانية

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا فلسطينيا قيد الإنشاء جنوبي نابلس