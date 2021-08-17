القبض على 22 مسجل خطر يتاجرون في المخدرات بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، القبض على 22 عنصر إجرامي بمحيط دور رعاية الأيتام في محافظة الجيزة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، قيام بعض العناصر الإجرامية من المقيمين بإحدى دور رعاية الأيتام بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بدائرتى أقسام شرطة أول وثان أكتوبر والعجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة تم ضبط 22 عنصر إجرامى لـ13 منهم معلومات جنائية، بحوزتهم "2 بندقية خرطوش و2 طبنجة و11 فرد محلى، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫696 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الاستروكس وكمية من مخدر الشادو وكمية من مخدر الآيس و660 قرص مخدر ومبلغ مالي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.