الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحفظ على 17 طن سلع مغشوشة داخل شركة تجارة في الجيزة

سلع مجهولة
سلع مجهولة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة بداخلها سلع مجهولة المصدر.

وأمكن ضبط ١٧ طن بن ومستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة.

وتبين أن المدير المسؤول عن الشركة كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

التحفظ الجيزة شركة مباحث التموين السلع الغذائية مستلزمات إنتاج

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