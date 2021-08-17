التحفظ على 17 طن سلع مغشوشة داخل شركة تجارة في الجيزة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة بداخلها سلع مجهولة المصدر.

وأمكن ضبط ١٧ طن بن ومستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية ويشكل خطراً على الصحة العامة.

وتبين أن المدير المسؤول عن الشركة كان بصدد طرح المضبوطات للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.