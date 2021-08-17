الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق أولى الزيارات الميدانية لطلاب جامعة المنيا بمشروعات «حياة كريمة»

زيارة ميدانية لطلاب
زيارة ميدانية لطلاب جامعة المنيا لمشروعات حياة كريمة بأبوقرق

أطلقت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، أولى الزيارات الميدانية لطلابها لمشروعات مبادرة "حياة كريمة"، بمركز أبو قرقاص، وذلك ضمن خريطة زمنية وجغرافية تستهدف الزيارات الميدانية لـ 20 قرية في 5 مراكز على مستوى محافظة المنيا خلال شهري أغسطس وسبتمبر؛ لاطلاع الطلاب على حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في جميع ربوع الوطن؛ وإعادة بناء شامل لمكونات الدولة المصرية، والتي يتم فيها الارتقاء بالريف المصري.

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وأوضح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، للطلاب المشاركين في برنامج الزيارات الميدانية قبل مغادرتهم مقر الجامعة، أن الهدف من الزيارات هو مشاركة الشباب الجامعي الواعي في حركة التغيير في واقع الريف المصري، وإعادة رسم خريطة مصر، التي يقودها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصبح أيقونة البداية لـ"الجمهورية الجديدة"، وتعريف الشباب بما يستهدفه البرنامج القومي العملاق "حياة كريمة" في تنمية  الريف المصري وتطوير بنيته التحتية وتحسين الخدمات التي تلبي احتياجات أكثر من 55 مليون مواطن مصري، مؤكدًا بأن اختيارهم كسفراء وممثلين لطلاب جامعة المنيا؛ ليكونوا شهداء على التغيير ومسئولين على نقل رؤية وتجربة التغيير التي تحدث علي أرض الواقع بالريف المصري إلي زملائهم ومختلف طوائف المجتمع.

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وأشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الزيارات شملت الاطلاع على الأعمال بمجمع الخدمات تحت الإنشاء بقرية أبيوها، والأعمال الإنشائية بمدرسة أبو غرير للتعليم الأساسي بقرية أبو غرير، ومحطة الصرف الصحي ببني جويد، حيث قام منسق المبادرة بالمركز بمرافقة الطلاب، وشرح اعمال المشاريع المقامة والهدف منها، وما تم بها من انجاز وسرعة تنفيذ الأعمال وتسليمها قبل المواعيد المحددة لها. 

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وأوضح وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، أن الزيارات الميدانية من المقرر ان تستمر لقرى المشروع، يوم الاثنين القادم، والتي ستستهدف قرى مركز مغاغة، لافتًا إلى أنه تم اختيار الطلاب المشاركين في المبادرة من أعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة، والطلاب المتميزين بالأنشطة، مضيفًا أنه رافق الطلاب خلال زياراتهم الميدانية أخصائي الأنشطة ومشرفي مكاتب رعاية الطلاب بالكليات.

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طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
طلاب جامعة المنيا
جامعة المنيا إنطلاق أولي الزيارات الم لطلاب الجامعة مشروعات حياة كريمة بأبوقرقاص الدكتور مصطفي عبد النبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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