أوزبكستان تحذر من أي محاولة لاختراق حدودها مع أفغانستان

حذرت أوزبكستان، اليوم الثلاثاء، من أي محاولة لاختراق حدودها مع أفغانستان التي تبحث سبل تأمينها مع طالبان، في ضوء حرص الجمهورية السوفياتية السابقة على تجنب زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية في بيان إن "الجانب الأوزبكي يحافظ على علاقات وثيقة مع حركة طالبان بشأن قضية تأمين الحدود والحفاظ على الهدوء في المنطقة الحدودية".

وأضافت: "نعلن أيضا بكل حزم أن أي محاولة لانتهاك الحدود الوطنية سيتم صدها بقوة".

وأجرت أوزبكستان اتصالات مع طالبان قبل أن تستعيد الأخيرة سيطرتها على أفغانستان، من أجل تجنب أي تدفق إلى أراضيها.