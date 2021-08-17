الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. «جمعية مصر» تناقش الجاذبية بين نظرية نيوتن لنسبية أينشتاين وفن الريزن

ورشتين عمل تنظمهما
ورشتين عمل تنظمهما جمعية مصر الجديدة

استكمالا لتواصلها الاجتماعى تنظم جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى، اليوم الثلاثاء، ورشتين عمل تهدفان إلى تنمية مهارات المشاركين وصقل مواهبهم، الورشة الأولى بعنوان "فن الريزن" والتى تنفذها مكتبة مصر الجديدة للطفل في الثانية عشر ظهرا، بينما الورشة الثانية تنفذها مكتبة المستقبل في السادسة مساء بعنوان "الجاذبية الأرضية ومجالها وتأثيراتها على الإنسان".

قال الدكتور نبيل حلمى، رئيس جمعية مصر الجديدة إن الورش تأتي استكمالا لسلسلة البرامج التدريبية الرامية لتأهيل الأعضاء والعضوات على مهارات الإبداع والابتكار، وذلك بهدف صقل المهارات الشخصية للأعضاء وإعدادهم ليكونوا أكثر استعدادا للمستقبل.

واكدت مروة عبدالرحمن، مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل، أن فن الريزن يعد أحد أروع فنون الحرف اليدوية التي يتنج عنها أشكالا رائعة في مجالات كثيرة وأكثرها انتشارا مجال الإكسسوارات، والريزن هي المادة التي تُصب سائلة وتقسى مع مرور الوقت دون الحاجة إلى حراره وتكون صلبة إلى حد ما ومتماسكة جدا، وغالباً ما تُعطي قواما بلاستيكيا، تدور محاور الورشة حول تعلم كيفية عمل الاكسسوارات من مادة الرازين، مدة الورشة يومين ومدة كل محاضرة ساعتين.

وقال فؤاد عدلى مدير مكتبة المستقبل، إن ورشة عمل الجاذبية الأرضية تنظم بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، بحضور رئيسها المهندس عصام جودة، وتدور الورشة حول الجاذبية بين نظرية نيوتن لنسبية أينشتاين، فعندما سقطت التفاحة على رأس نيوتن.. أخرج لنا قانون الجذب العام ثم جاء اينشتاين ليغير مفهومنا عن الجاذبية ، فما هي الجاذبية؟ تعرف عليها في مكتبة المستقبل في رحلة شيقة لفهم بعض خبايا الجاذبية.

ونجحت مكتبة مصر الجديدة، إحدى مؤسسات جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمى من الوصول إلى التصفيات النهائية من المشروع الوطني للقراءة الذي انطلق تحت شعار «مصر بألوان المعرفة»، ويهدف إلى توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم، من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصـولاً لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر.

جمعية مصر الجديدة الدكتور نبيل حلمى مكتبة مصر الجديدة للطفل الجاذبية الارضية ومجالها وتاثيراتها على الانسان مروة عبدالرحمن فؤاد عدلى مكتبة المستقبل مصر بألوان المعرفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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