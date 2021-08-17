ماليزيا: إصابة 3% فقط من عاملي الصحة بـ«كورونا» بعد حصولهم على اللقاح

كشف المدير العام لقطاع الصحة الماليزي، أن هناك 3 بالمئة فقط من بين حوالي 250 ألف شخص من العاملين في قطاع الرعاية الصحية بماليزيا ممن حصلوا على اللقاح كاملا، أصيبوا بفيروس كورونا.

وأوضح المسئول الماليزي، نور هشام عبد الله، أنه قد تم تسجيل حالتي وفاة فقط من بين هذه الشريحة، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ستار" الإخبارية الماليزية، اليوم الثلاثاء.

وقال نور هشام في منشور له على موقع "فيسبوك"، إنه من بين 248 ألفًا و874

شخصا حصلوا على التطعيم كاملا ممن يعملون في قطاع الرعاية الصحية، تم اكتشاف 7599 (أي بنسبة 3.05 بالمئة) حالة إصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد الفحوصات الدورية التي أجرتها الوزارة.

وأضاف نور هشام، الذي نشر أيضا رسما بيانيا يوضح عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها بين موظفي الرعاية الصحية الذين حصلوا على اللقاح كاملا، خلال الفترة من 24 فبراير وحتى 13 أغسطس، أن "اللقاح يقلل فقط من حدة المرض ومن أعداد الوفيات، ولا يؤدي إلى تقليل معدل الخطورة أو الوفيات إلى الصفر، حيث أنه ليس هناك لقاح فعال بنسبة 100 بالمئة".

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.