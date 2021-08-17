الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-8-2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تابع مع الدستور مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظة القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية  تشمل مواقيت الصلاة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر

وتعرض الدستور خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم  الثلاثاء، في عدد من المحافظات وهي محافظات الإسكندرية  وشرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة الكبري

وقت صلاة الفجر ٣:٥٠

وقت الشروق  ٥:٢٤

وقت أذان الظهر ١١:٥٩

وقت اذان العصر ٣:٣٥

وقت ادان المغرب ٦:٣٤

وقت أذان العشاء ٧:٥٧

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٣

وقت الشروق  ٥:٢٧

وقت أذان الظهر ١٢:٠٤

وقت اذان العصر ٣:٤٢

وقت ادان المغرب ٦:٤١

وقت أذان العشاء ٨:٠٥

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٤٠

وقت الشروق  ٥:١٣

وقت أذان الظهر ١١:٤٨

وقت اذان العصر ٣:٢٣

وقت ادان المغرب ٦:٢٢

وقت أذان العشاء ٧:٤٤
 

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٣:٤٤

وقت الشروق ٥:١٩

وقت أذان الظهر ١١:٥٥

وقت اذان العصر ٣:٣٢

وقت ادان المغرب ٦:٣١

وقت أذان العشاء  ٧:٥٤

مواقيت الصلاة فى محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر  ٣:٥٧

وقت الشروق   ٥:٢٤

وقت أذان الظهر ١١:٥٣

وقت اذان العصر ٣:٢٠

وقت ادان المغرب ٦:٢٠

وقت أذان العشاء ٧:٣٨

مواقيت الصلاة فى محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٣:٥٠

وقت الشروق ٥:٢٤

وقت أذان الظهر ١١.٥٩

وقت اذان العصر ٣:٣٥

وقت ادان المغرب ٦:٣٤

وقت أذان العشاء  ٧:٥٧
 

مواقيت الصلاة فى محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٣:٤٥

وقت الشروق    ٥:١٨

وقت أذان الظهر. ١١:٥٤

وقت اذان العصر.٣:٣٠

وقت ادان المغرب ٦:٢٩

وقت أذان العشاء ٧:٤٢
 

مواقيت الصلاة فى محافظة  الغربية

وقت صلاة الفجر  ٣:٤٩

وقت الشروق      ٥:٢٢

وقت أذان الظهر.   ١٢:٠٠

وقت اذان العصر.  ٣:٣٧

وقت ادان المغرب٣:٣٦

وقت أذان العشاء ٨:٠٠

مواقيت الصلاة اليوم محافظة القاهرة الكبري مواقيت الصلاة اليوم في مصر مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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