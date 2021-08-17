مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-8-2021

تابع مع الدستور مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظة القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات المصرية تشمل مواقيت الصلاة صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر

وتعرض الدستور خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء، في عدد من المحافظات وهي محافظات الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة الكبري

وقت صلاة الفجر ٣:٥٠

وقت الشروق ٥:٢٤

وقت أذان الظهر ١١:٥٩

وقت اذان العصر ٣:٣٥

وقت ادان المغرب ٦:٣٤

وقت أذان العشاء ٧:٥٧

مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٣

وقت الشروق ٥:٢٧

وقت أذان الظهر ١٢:٠٤

وقت اذان العصر ٣:٤٢

وقت ادان المغرب ٦:٤١

وقت أذان العشاء ٨:٠٥

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٤٠

وقت الشروق ٥:١٣

وقت أذان الظهر ١١:٤٨

وقت اذان العصر ٣:٢٣

وقت ادان المغرب ٦:٢٢

وقت أذان العشاء ٧:٤٤



مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٣:٤٤

وقت الشروق ٥:١٩

وقت أذان الظهر ١١:٥٥

وقت اذان العصر ٣:٣٢

وقت ادان المغرب ٦:٣١

وقت أذان العشاء ٧:٥٤

مواقيت الصلاة فى محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٣:٥٧

وقت الشروق ٥:٢٤

وقت أذان الظهر ١١:٥٣

وقت اذان العصر ٣:٢٠

وقت ادان المغرب ٦:٢٠

وقت أذان العشاء ٧:٣٨

مواقيت الصلاة فى محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٣:٥٠

وقت الشروق ٥:٢٤

وقت أذان الظهر ١١.٥٩

وقت اذان العصر ٣:٣٥

وقت ادان المغرب ٦:٣٤

وقت أذان العشاء ٧:٥٧



مواقيت الصلاة فى محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٣:٤٥

وقت الشروق ٥:١٨

وقت أذان الظهر. ١١:٥٤

وقت اذان العصر.٣:٣٠

وقت ادان المغرب ٦:٢٩

وقت أذان العشاء ٧:٤٢



مواقيت الصلاة فى محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر ٣:٤٩

وقت الشروق ٥:٢٢

وقت أذان الظهر. ١٢:٠٠

وقت اذان العصر. ٣:٣٧

وقت ادان المغرب٣:٣٦

وقت أذان العشاء ٨:٠٠