نيابة أوزبكستان حذفت بيانها حول طائرات ومروحيات أفغانية

قامت النيابة العامة الأوزبيكية بحذفت، بيانها حول عبور طائرات ومروحيات عسكرية أفغانية الحدود يومي السبت والأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الصحفي للنيابة العامة في أوزبكستان على قناتها في تيليجرام، أن 22 طائرة عسكرية و24 طائرة مروحية عسكرية من أفغانستان، عبرت بشكل غير قانوني حدود البلاد يومي السبت والأحد وهي تحمل 585 عسكريا مسلحا.

وذكرت أن "النيابة العامة حذفت من قناتها الرسمية في تيليغرام بيانا عن طائرات ومروحيات أفغانية عبرت الحدود يومي السبت والأحد".

وأشارت الى ان النيابة اصدرت بيانا جديدا قالت فيه، إنه لم يتم التحقق بشكل كامل من المعلومات التي تم نشرها في وقت سابق، ولم تكن مبنية على معطيات تم التحقق منها من الجهات المسؤولة ذات العلاقة. واعتذرت النيابة العامة، عن الخطأ.

ونقلت "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابل بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، أمس الأحد، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" والذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.

وعلى صعيد آخر، أعلن الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي أنه أجرى مفاوضات "مثمرة" مع قادة حركة "طالبان" التي سيطرت على أفغانستان في الأيام الأخيرة.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن كرزاي قوله: "نحن على اتصال مع قيادة حركة "طالبان"، وأجرينا مفاوضات مثمرة وبحثنا قضايا هامة ولدينا تعاون جيد مستمر".

وأضاف أن هناك جهودا لا تزال مستمرة لإعادة الحياة إلى المجرى الطبيعي، تبذل مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبد الله عبد الله وزعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمت يار.