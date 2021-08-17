الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية تطالب إيران بوقف تصعيدها النووى والعودة للمفاوضات

النووي الإيراني
النووي الإيراني

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية تعقيبا على تقرير وكالة الطاقة الذرية، أن على إيران أن تتوقف عن تصعيدها النووي وتعود للمفاوضات والامتثال الكامل للاتفاق النووي.

 

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء، أن "إيران أحرزت تقدما في تخصيب اليورانيوم على الرغم من تحذيرات الغرب من أن ذلك يهدد مفاوضات إحياء الاتفاق النووي".

 

وأضافت: "في 14 أغسطس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران استخدمت 257 غراما من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20% في شكل رابع فلوريد اليورانيوم من أجل إنتاج 200 غرام من اليورانيوم 235 المخصب حتى 20%".

 

وذكرت أن "هذه الخطوة الثالثة في خطة من أربع مراحل تعمل عليها إيران في هذا الإطار".

 

وأغضب سعي إيران لتخصيب اليورانيوم فرنسا وألمانيا وبريطانيا، والولايات المتحدة كون هذه التكنولوجيا ومعرفة كيفية إنتاجها تفيد في صنع المادة الرئيسية اللازمة للقنبلة النووية.

 

وتشدد إيران على أن أهدافها النووية سلمية تماما وأنها تطور نوعا جديدا من وقود المفاعلات.

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وائل لطفي

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