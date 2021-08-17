نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس Link سريع

تعلن وزارة التربية والتعليم، خلال الساعات القادمة، عن نتيجة الثانوية العامة 2021 الرسمية، والتي من المقرر ظهورها في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم بعد انعقاد مؤتمر وزير التربية والتعليم الفني.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021

وأعلن وزير التربية والتعليم في وقت سابق أنه سيتم رفع النتيجة الرسمية عبر المواقع الرسمية، ويقدم موقع الدستور النتيجة الرسمية عبر الرابط التالي للدخول والاستعلام ((اضغط هنا)).

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن كل مارفع من نتائج تعد غير رسمية حتى الآن، وأن جميع النتائج الرسمية سيتم الإعلان عنها بعد المؤتمر الرسمي الذي أعلنت موعده وزارة التربية والتعليم الفني.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021

جدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي أعلن أن نتيجة هذا العام ليست على اختلاف كبير بنتائج الأعوام السابقة، وتضمنت نتائج المؤشرات الأولية للنتيجة انخفاض نسب شرائح المجموعة مما سيترتب عليه في ذلك انخفاض تنسيق الكليات.

نتائج الثانوية العامة 2021 بوابة النتائج

وأفادت وزارة التربية والتعليم أن عمليات التصحيح تمت على قدر كبير من الدقة التصحيحية، وأن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات كانت مختلفة عن الأعوام السابقة.

وأكدت أنه سيتم إعلان أسماء الأوائل خلال المؤتمر المنعقد اليوم في مقر وزارة التربية والتعليم.

ونبه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا أساس لوجود مصطلح "العتبة الآمنة" في درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2021.

ويترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 نحو 700 ألف طالب لمعرفة النتيجة الرسمية.