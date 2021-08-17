يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة بعد إعلان الوزارة الحجز عن المجموعة الجديدة، لتهدف مباردة الوزارة لتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال ركوب الدراجات، وتنشر “الدستور” في ضوء خدماتها المتنوعة الخطوات في السطور القادمة.



خطوات حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة

1 - الدخول على موقع حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة.

2 - يمكن حجز دراجات الوزارة من خلال تسجيل الدخول حال وجود حساب على بوابة مصر للشباب والرياضة.

3 - في حال عدم وجود حساب يجب التسجيل من خلال السطور القادمة:

1- الدخول على موقع حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة ثم اضغط على كلمة تسجيل جديد.

2 - اكتب الاسم بالكامل.

3 - أدخل الرقم القومي المكون من 14 رقم.

4 - أكتب رقم الموبايل الخاص بك.

5 - أدخل الوظيفة التي تعمل بها .

6 - اكتب سنك.

7 - اضغط على كلمة تسجيل.

وتهتم فئة كبيرة بالحصول على درجات ضمن المبادرة بعد الطرح الثالث لوزارة الشباب والرياضة في إطار البيئة النظيفة وأيضًا الصحة الرياضية من جهه أخرى.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة 4 أنواع من الدراجات بسعر منخفض بنسبة 30% على الأقل من سعر السوق، حيث كشفت عن طرح دراجات خاصة بالفتيات والسيدات، بسبب الإقبال الكبير على حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة خلال المراحل السابقة، كما تمت إضافة درجات كهربائية تساعد صاحبها على السير لمسافات أطول بأقل مجهود لاعتمادها على بطارية خاصة بها لتنجز تلك المهمة، وتم إطلاق ذلك في المباردة الثالثة خلال حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة.

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وتعمل الدولة منذ فترة على حث المواطنين على ممارسة الرياضة بمختلف الأشكال والطرق، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «دراجتك صحتك» والتي أنهتها وزارة الشباب والرياضة بإطلاق الدفعة الثالثة من المرحلة الثالثة الخاصة بالمبادرة، وتهدف تلك المباردة إلى الرقي بالصحة العامة جسمانيا وبيئيًا أيضا، حيث إن ركوب الدرجات لا يستهلك مواد الوقود ولا يخرج غازات ضارة بالبيئة أيضا.