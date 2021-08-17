الثلاثاء 17 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الفنان مجدى صبحى يكشف آخر تطورات حالته الصحية

مجدي صبحي
مجدي صبحي

قال الفنان مجدي صبحي، شقيق الفنان محمد صبحي، إن حالته الصحية حاليًا أفضل بكثير مما سبق، موضحًا استقرار الحالة الصحية له دون مضاعفات، مع انتظام حالة السكر. 

وتابع «صبحي»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور» قائلًا: «أنا مبسوط رغم تعبي دا؛ لأني عرفت قيمتي كويس عند الناس، عرفت لما أموت الناس صورتها هتكون عني إيه، حب الناس ودعمهم ليا مش هنساه أبدًا».

وأكد أن حالته الصحية في تحسن مستمر، وبدأ مرحلة التعافي، مشيرًا إلى قدرته على الحركة دون مساعدة، ومن المرجح أن يعود للساحة الفنية من جديد قريبًا.

والفنان مجدي صبحي من مواليد 18 سبتمبر 1959، اشتهر بمشاركته مع أخيه محمد صبحي في أعماله مثل: «يوميات ونيس، وفارس بلا جواد، وكارمن، ولعبة الست»، وغيرها من الأعمال.

ويشار إلى أن آخر أعمال مجدي صبحي مسرحية «سيرة حب» إنتاج عام 2019، بطولة إيهاب فهمي، وسمية درويش، وشريف عواد، من تأليف أيمن الحكيم، وإخراج محمد أحمد عبادة.

بدأ الفنان مجدي صبحي مشواره الفني في الثمانينات بمشاركات صغيرة في عدة أفلام، كما اضطر كذلك في بداياته لارتداء شعر مستعار؛ نظرًا لإصابته بالصلع المبكر، ولكنه سرعان ما تخلى عن ارتداء الباروكة بعد إقناع الفنان محمد صبحي له ليظهر بعد ذلك بشكله الطبيعي، وذلك من خلال مشهد كوميدي في الجزء الأول من مسلسل «يوميات ونيس»، بطولة الفنان محمد صبحي. 

شارك الفنان مجدي صبحي في أعمال عديدة للفنان محمد صبحي، أشهرها مسلسلات «يوميات ونيس، وفارس بلا جواد، وأنا وهؤلاء، و رجل غني فقير جدًا، ومسرحيات كارمن، وماما أمريكا»، كما شارك في عدد من الأعمال الأخرى، منها فيلم بلطية العايمة مع الممثلة عبلة كامل.

الفنان مجدي صبحي مجدي صبحي حالة الصحية استقرار مضاعفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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