الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

انطلاق حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

فريق تنمية المواهب
فريق تنمية المواهب

انطلقت، مساء الاثنين، حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ29 والمقام على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا.

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فريق تنمية المواهب 

وأحيت الفاصل الأول من الحفل فريق تنمية المواهب بكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الفنان عبدالوهاب السيد، والتي تبدأ في الثامنة مساء ويتضمن الحفل مختارات من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها "زى ما هي حبها، أغلى اسم فى الوجود، يا حلو ناديلى، عطشان يا أسمرانى، إن كنت ناسى، يا وابور قوللى، على بلد المحبوب، ساكن فى حى السيدة، ع اليادى، إمتى الزمان، يونس، صوت الجماهير، على اسم مصر، إذا مصر قالت، ومصر هي أمي".

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فريق تنمية المواهب 

أثارت مي فاروق جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اعتذارها المفاجئ عن مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء.

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فريق تنمية المواهب 

وأكدت مصادر، لـ"الدستور" أن "مي" اعتذرت عن عدم المشاركة لظروف خاصة خارجة عن إرادتها، خاصة أنها تحرص دائما على المشاركة في الاحتفالات التابعة لدار الأوبرا وتعتبرها بمثابة بيتها الثانى، فهى ابنة الأوبرا التي بدأت الغناء ونشأت في أحضان الأوبرا وهي في عمر الـ8 سنوات في كورال المايسترو سليم سحاب بالأوبرا.

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فريق تنمية المواهب 

وأطلقت وزيرة الثقافة، أمس الأحد، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، والذي يقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وذلك على مسرح المحكى.

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فريق تنمية المواهب 

جاء ذلك حضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والبالية، بالإنابة عن الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا الذي اعتذر لظروف صحية، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، ورؤساء قطاعات وزارة الثقافة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء مجلس النواب.

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فريق تنمية المواهب 

فريق تنمية المواهب

فريق تنمية المواهب
فريق تنمية المواهب
فريق تنمية المواهب
فريق تنمية المواهب
فريق تنمية المواهب
فريق تنمية المواهب
مواقع التواصل مصري فلات وزارة السياحة ساعات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء مواقع التواصل الاجتماعي

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