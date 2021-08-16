منسق الأمم المتحدة بلبنان: هناك حاجة ماسة لتشكيل حكومة تتمتع بالدعم السياسي

قالت يوانا فرونيسكا المنسق الخاص للأمم المتحدة بلبنان، إن الانفجار المأساوي في عكار شمالي لبنان أمس وتراكم المصاعب على اللبنانيين يؤكدان الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تتمتع بالدعم السياسي اللازم.

وأضافت فرونيسكا أن الحكومة المرتقبة عليها أن تتبنى أجندة إصلاحية حاسمة لإخراج البلاد من هذه الأزمة.

وشهدت بلدة التليل بمحافظة عكار شمالي لبنان انفجار بخزان وقود أسفر عن وفاة 28 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين.

ويعاني لبنان من فراغ حكومي منذ أكثر من عام منذ استقالة حكومة حسان دياب في العاشر من أغسطس العام الماضي واستمرارها في مهمة تصريف الأعمال بصلاحيات محدودة وذلك في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري.

ويأمل اللبنانيون في إنجاح مهمة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في تأليف الحكومة وذلك بعد تعثر محاولتين سابقتين خلال العام أحدهما قام بها السفير مصطفى أديب واعتذر عن استكمالها بعد قرابة 27 يوما من التكليف والآخرى قام بها رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري واعتذر بعد قرابة 9 أشهر من التكليف إثر خلافات مستمرة مع رئيس الجمهورية ميشال عون.



وفي سياق آخر.. أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية تنكيس العلم اليوم الإثنين في قصر الرئاسة ببعبدا حدادا على ضحايا انفجار خزان وقود ببلدة التليل في محافظة عكار أمس الأحد.

وقامت المؤسسات الحكومية والرسمية في البلاد بتنكيس العلم التزاما بالحداد الوطني اليوم والذي أعلنه مجلس الوزراء اللبناني أمس والذي قرر تنكيس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلدياتئ كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الفاجعة الآليمة.

وكانت بلدة التليل بمحافظة عكار شمالي لبنان قد شهدت انفجار خزان وقود أدى إلى مقتل 28 شخصا على الأقل وإصابة 80 آخرين في كارثة أعادت إلى الأذهان حادث انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في أغسطس من العام الماضي.

وسادت في لبنان، اليوم الاثنين، أجواء من الحداد والغضب الشعبي والحزن غداة مقتل وإصابة ما يقرب من 100 شخص بعد انفجار خزان وقود بلدة التليل في منطقة عكار الشمالية في كارثة جديدة خلال أقل من عامين.

وكانت قد أعلنت السلطات اللبنانية حدادا وطنيا الإثنين على ضحايا انفجار عكار.

ومن جهته، أعرب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد عن تعازيه لأهالي بالضحايا الذين سقطوا في عكار، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.