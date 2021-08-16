عبدالوهاب خضر مستشارا إعلاميا لنقابة العاملين بالمرافق

كَلّفَ هشام فؤاد رئيس النقابة العاملة للعاملين للمرافق، اليوم الاثنين، عبدالوهاب خضر بمهمة المستشار الإعلامي "للنقابة العامة".

وقال خضر في تصريحات صحفية له إن "النقابة العامة للمرافق" من أبرز النقابات العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر "كما وكيفا واستقرارا"، وتضم في عضويتها 400 ألف عامل، من قطاعات عريضة من العاملين في قطاعات "الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي، والإسكان"، وهو ما يحتاج إلى وجود إعلامي يسلط الضوء –بشكل مهني- على علاقة ودور "النقابة العامة" بقواعدها العمالية، وإيصال كافة اللقاءات والمطالب المشروعة إلى صناع القرار تمهيدا لبحثها وحلها.

وأوضح أن هذا القطاع العريض من العمالة في مجالات استراتيجية تمس الخدمات المباشرة للمواطنين لها مواقف ورؤى فيما يخص مساندة الدولة المصرية في مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، وهى المواقف التي يتطلب نقلها للرأي العام أيضا، بالاضافة إلى إبراز نشاط النقابة العامة في"التعاون العربي والدولي مع النقابات ذات الصلة".

وأشار إلى أن النقابة تقوم بمناقشة ملفات التوعية والتثقيف، وتجري حوارا مع العاملين بشأن "الحقوق والواجبات" خاصة في هذه المرحلة من عمر الوطن.

ويشار إلى أن النقابة العامة للمرافق تعد من أكبر النقابات عددا من حيث العضوية.

وكان مجلس إدارة النقابة العامة للمرافق العامة، قرر خلال اجتماعه المنعقد يوم 30 يونيو الماضي، تكليف المستشار هشام فؤاد قائما بأعمال رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، حيث تم تفعيل قرار النقابة العامة في الأول من شهر أغسطس الجاري.

جدير بالذكر، أن عبدالوهاب خضر عضو نقابة الصحفيين، ومدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والعضو المراقب لدى جامعة الدول العربية، وله العديد من المؤلفات، والكتابات في ملف العمل والعمال المصري والعربي والدولي، وشارك في العديد من المؤتمرات والدورات التدريبية والتثقيفية ذات الصلة بملف "العمل والعمال" في بلدان عديدة منها: سويسرا وفرنسا وألمانيا والصين وتركيا والعراق ولبنان وسوريا والكويت والأردن والبحرين والسودان والجزائر.