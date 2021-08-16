الإثنين 16 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قبل إعلانها.. ننشر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوى لعام 2021

طلاب الصف الثالث
طلاب الصف الثالث الثانوى

ساعات تفصلنا على إعلان نتيجة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوى لعام 2021، وتنتظر البيوت المصرية بفارغ الصبر إعلان النتيجة وما المستقبل الذى سيواجه أبنائهم خلال الفترة المقبلة وما الكلية التى سيلتحق بها وهل ستكون جامعة خاصة أم حكومية، كافة هذه التساؤلات تدور حاليا بأذهان أولياء الأمور وهم ينتظرون نتيجة الصف الثالث الثانوى لعام 2021 وإلى أى  طريق تحدده درجات نتيجة أبنائهم.

رابط نتيجة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوي لعام 2021

ومن المقرر أن يقوم غدا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية للصف الثالث الثانوى فى مؤتمر سيجمعه مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى للإعلان عن المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات والمرحلة القادمة أمام الطلاب للدخول إلى الجامعات والمعاهد المختلفة ويمكنك الدخول عبر هذا الرابط https://natega.dostor.org/ الخاص بجريدة الدستور التى أتاحت هذه الخدمة لقرائها ومعرفة نتيجة الثانوية العامة الصف الثالث الثانوى لعام 2021.

كيفية التعامل على رابط نتيجة الثانوية العامة لعام 2021

يمكن للطالب الدخول على الرابط فور اعتماد وزير التربية والتعليم للنتيجة غدا الثلاثاء ويقوم بتدوين الاسم الرباعى له أو رقم الجلوس، والمحافظة التابع إليها ثم يضغط على استعلام لتظهر لك نتيجة وقد شهد تصحيح الامتحانات هذا العام دقة شديدة لتظهر النتيجة الفعلية للطلاب.

ولفت الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن التصحيح قد تم بطريقة إلكترونية ولا يستطيع أحد الوصول إلى النتيجة قبل اعتمادها من الوزير شخصيا، وكشف أنه تم اتباع طرق جديدة فى التصحيح هذا العام مغايرة عن الطريق القديمة فى نتيجة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوى، كما سيعلم الطلاب مستواهم الحقيقى بكافة المواد ونقاط ضعفهم وقوتهم بكل مادة وسيظهر الاستفادة الحقيقية من تغير أسلوب الامتحان الذي جرى به هذا العام، كما أن الطلاب الذين رصدوا بحالات الغش أثناء امتحانات الصف الثالث الثانوى لعام 2021 سوف يتم تطبيق عليهم العقوبة بحجب نتيجة من الإعلان.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي الاعلان عن نتيجة امتحانات الثانوية العامة رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2021 الصف الثالث الثانوى لعام 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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