«على عيني».. تفاصيل أغنية أحمد كامل الجديدة

كشف المطرب أحمد كامل عن تفاصيل أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “على عيني”، إذ طرح البوستر الرسمي للأغنية المقرر طرحها قريباً.

كما كشف عن بعض كلمات الأغنية: " وعلى عيني أشوفك جاية قدامي وأبص بعيد، على عيني تفوت بينا الليالي وتنتهي المواعيد".

وكان المطرب أحمد كامل قد أحيا حفلا غنائيا كامل العدد، مساء السبت الماضي، على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك.

وقدم كامل عدداً من أغانيه خلال الحفل، منها "ياليل، قولي، مش شرط، متزعليش، كان في طفل، مبقتش أخاف، كانسر، قصاد بابك، زي الريح، خارج عن السيطرة، على عيني"، وأغنية "مين في دول"، والتي طرحها مؤخراً.

يذكر أن آخر أعمال أحمد كامل، أغنية "مين فى دول" وتقول كلماتها : “بسرح ساعات .. وافتح صور أيام زمان .. وبقول يا مين .. يصالحني ع الماضي اللي كان .. وكتير بقول .. قَلبي الحقيقي مين فـ دول”، وازاي أعيش وانا مش مدي لنفسي الأمان .. انا من زمان ... فيه سر فـِ قَلبي ومدارية .. انا مش انا ... ده حد غيري انا ماشي بيه .. زي اللي فاق .. لقى نفسه مش جوة السباق .. والعمر فات قدام عينيه وماعاش فيه".