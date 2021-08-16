الإثنين 16 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«شباب لايف» و«السيرك القومي» يتألقان على مسرح ساحة الهناجر

السيرك القومي
السيرك القومي

انطلقت أمس الأحد أولى حفلات فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب، واستأنف السيرك القومى حفلاته، وذلك ضمن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى تحت رئاسة المخرج خالد جلال، وذلك فى تمام الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

السيرك القومي

وفي هذا الصدد قدم فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة متنوعة من أشهر الأغانى العاطفية والوطنية تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة، نذكر منها " ميلودي لأشهر الأغانى الوطنية، وأم الدنيا، ويونس، يا أغلى اسم فى الوجود، يابيوت السويس"، تغنى بها "عماد كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمى، كمال كمال" وتستمر حفلات الفريق حتى ١٨ أغسطس الجارى.

السيرك القومي

وفي سياق متصل استأنف السيرك القومى بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك، تقديم مجموعة من الفقرات وهى " الدودة الشقية للفنان علاء أحمد، الساحر للفنان إبراهيم عبد السلام، الجونجلير للفنان محمد هشام، المهرج للفنان حسن كمال، والتنشين بالخناجر للفنان محمود أبوالعينين "، ويستمر السيرك فى تقديم فقراته ضمن برنامج القطاع حتى ١ سبتمبر المقبل.

السيرك القومي

يشار إلى أن برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يقام فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع وحرصا على سلامة الجميع.

 

السيرك القومي
السيرك القومي
الإنتاج الثقافي السيرك شباب لايف ساحة الهناجر السيرك القومي

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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