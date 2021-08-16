أهداف إنشاء معهد التدريب البرلماني

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اختصاصات معهد التدريب البرلماني.

أهداف معهد التدريب البرلماني

ونصت المادة 414 من اللائحة أن ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى (معهد التدريب البرلماني)، والذي يهدف إلى:

1- المعاونة فى تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهاراتهم.

2- ترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية، ونشرها.

3- دعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها.

ويكون مقره مجلس النواب، ويشار إليه فيما يلى بالمعهد.

ووفقا للمادة 415 : يتولى المعهد وفق خطة سنوية المهام الآتية:

1- تدريب أعضاء مجلس النواب وتطوير مهاراتهم التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.

2- تأهيل موظفي الأمانة العامة فنيًا وإداريًا، وتدريبهم، وإعداد المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.

3- التعاون مع مسئولى البرلمانات في الدول الأخرى طبقا لاتفاقيات التعاون المشترك التى تُبرم فى هذا الخصوص.

ونصت المادة 416 : يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة، برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، وأربعة من النواب يختارهم مكتب المجلس لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه. يكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويتألف من عدد كافٍ من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب. كما يكون للمعهد مجلس أمناء، يتكون من عدد من الشخصيات العامة والدولية ويصدر بتعيينها قرار من المجلس بناء على ترشيح رئيسه. ويجوز للمعهد الاستعانة بمن يراه من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وذلك بقرار من مجلس إدارة المعهد بناءً على عرض الأمين العام.

ووفقا للمادة 417 : يُخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز بموافقة مكتب المجلسين قبول المنح والهبات غير المشروطة.

وفقا للمادة 418 : يصدر المعهد مجلة دورية، تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والبحوث ذات الصلة.

وحددت المادة 419 : تكون للمعهد لائحة خاصة، يعدها مجلس الإدارة، ويقرها رئيس المجلس، تحدد كيفية وضع خطة التدريب، ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية اتخاذ قراراته ودور مجلس الامناء، وتنظم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرهامن المسائل اللازمة.