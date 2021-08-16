فتح كوبري النيل بكفر الزيات على الطريق الزراعي السريع

أنهت هيئة الطرق والكباري بوسط الدلتا، أعمال الصيانة والترميم بكوبري كفر الزيات بمحافظة الغربية على فرع رشيد بنهر النيل وإعادة فتح الحركة المرورية على الكوبري للسيارات القادمة من الإسكندرية على الطريق الزراعي السريع باتجاه القاهرة بعد إغلاق دام نحو ١٣ يوما.

حيث دفعت هيئة الطرق والكباري بمحافظة الغربية بعدد من المهندسين والفنيين لعمل إصلاحات سريعة وعاجلة بكوبري النيل بمدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية على فرع رشيد بالطريق الزراعى السريع مصر إسكندرية الزراعي بعد ظهور عدة فواصل بالكوبري والذي يعد من أقدم الكباري التي تم إنشاؤها على النيل ويرجع عهده إلى الإنجليز ويكاد يصل عمره إلى أكثر من ٩٠ عاما.

وقامت هيئة الطرق والكباري بوسط الدلتا تحت إشراف الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بالتنسيق مع إدارة مرور الغربية بقيادة العميد وائل حمودة مدير مرور الغربية لعمل إغلاق جزئي لحركة السيارات القادمة من الإسكندرية إلى القاهرة لحين الانتهاء من الإصلاحات وتحويلها إلى الطريق الحر كفرالزيات دفره خاصة مع وجود مخرج إلى مدينة كفرالزيات يسمح بالعودة إلى الطريق الزراعي السريع وذلك حتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات بالكوبري الذي يعد من أقدم الكباري بمصر على نهر النيل ويربط بين محافظتي الغربية والبحيرة على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية الزراعي هذا وقد عادت الحركة المرورية على الكوبري لطبيعتها أعلى بالكوبري بعد إعادة افتتاحه.

كان الكوبرى يمثل عائقا كبيرا أمام السيارات والمارة حتى تم فتح كوبري النيل بكفر الزيات بالغربية على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية بعد ترميمه مما أدى إلى سيولة مرورية كبيرة بمختلف المحاور المرورية على الطرق السريعة والفرعية بمحافظة الغربية كلها.