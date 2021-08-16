وزير قطاع الأعمال العام يُتابع إجراءات تعميم النظام الجديد لتداول القطن

ترأس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن؛ لمتابعة تعميم النظام الجديد لتداول الأقطان للموسم 2021-2022، في كافة المحافظات.

وأشاد الوزير بالنتائج المحققة لمنظومة التجارة الجديدة، والتي تم تطبيقها تجريبيا على مدار العامين الماضيين بداية بالفيوم وبنى سويف، وإضافة الشرقية والبحيرة لاحقًا، إلى أن جاء قرار مجلس الوزراء بتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية.

وجدد «توفيق» التأكيد على أن المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان هدفها تنظيم وتحسين عملية تداول وبيع الأقطان، والحفاظ على نظافتها، مع تحقيق صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر من خلال نظام المزايدة.

وأوضح أن اللجنة انتهت من تحديد عدد مراكز تجميع الأقطان فى محافظات الوجه القبلي، والمقرر بدء العمل فيها أول سبتمبر المقبل، وعددها 26 مركزًا، موزعة على 5 محافظات، هي: الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج.

وأشار إلى أن العمل بمراكز التجميع سوف يسير وفق الآليات التي تم العمل بها خلال العامين الماضيين في التطبيق التجريبي للمنظومة، من حيث تسليم المزارعين أكياسا من الجوت لتعبئة الأقطان بها وتسليمها مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع، وإجراء مزادات علنية على الأقطان من قبل شركات تجارة الأقطان، مع تسليم مستحقات المزارعين عبر أحد البنوك.

وأشار الوزير إلى أن مراكز التجميع في محافظات الوجه البحري سوف تبدأ عملها من أول أكتوبر المقبل، على أن يتم متابعة الاستعدادات الخاصة بتحديد المراكز في اجتماع لاحق الأسبوع القادم.

جدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثلا عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.