الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هاشتاج

⁧‫#قاتل_للنهايه_يا_أهلي

هاشتاج «قاتل للنهاية يا أهلي» يتصدر «تويتر» لدعم المارد الأحمر

الاهلي
الاهلي

تصدر هاشتاج “قاتل للنهاية يا أهلي” موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قبل انطلاق مباراة النادي الأهلي أمام نادي طلائع الجيش غدا.

تستعرض "الدستور" كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع جماهير النادي الأهلي لتشجيعهم بعد تصدر هاشتاج قاتل للنهاية يا أهلي "تويتر".

هاشتاج قاتل للنهاية يا أهلي يتصدر تويتر لدعم المارد الأحمر

هاشتاج

عبر السيد أحمد، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "إن شاء الله الأهلى بطل الدورى لأن لعيبته رجالة حتى على تويتر متصدر يا أهلى دا مكانك الطبيعي رقم واحد ⁧‫#قاتل_للنهايه_يااهلي".

هاشتاج

بينما علق عمر، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قائلا: "قاتلوا حتى النهاية فالدوري لم ينتهي بعد ما لذة العيش بلا تحدي قاتل لحلمك و ما قيمة الحلم إن كان سهلاً ميسرا طول ما فينا نفس هنفضل نحارب لآخر دقيقة الدورى يا أهلي".

أما قال محمد وجيه، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حارب علي البطولة بروح الأبطال
الدوري يا أهلي".

هاشتاج

بينما علقت ليلي وسام، على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "‏جمهورك في ضهرك يا أهلي ⁧‫#قاتل_للنهايه_يا_أهلي‬⁩".

ولاسيما أن يحتل النادي الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 20 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 63 هدف وتلقت شباكه 23 هدفًا.

بينما يحتل نادي طلائع الجيش المركز الثامن في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 38 نقطة، إجمالي 30 مباراة، فاز في 10 لقاءات منهم، وخسر في 12 مباراة، بينما تعادل في 8 مبارايات .

ويستعد النادي الأهلي أمام طلائع الجيش، يتدرب الفريق اليوم على ملعب التتش ثم يتوجه إلى مدينة السويس للمبيت بها من أجل خوض مباراة الغد القوية التى تُعد إحدى المحطات الصعبة في رحلة الأهلي للحفاظ على لقب الدوري الممتاز وإن كان الأمر بات يعتمد على نتائج الزمالك أولاً ثم نتائج الأهلي حتى يفوز الأحمر باللقب في ظل تفوق الأبيض بنقطتين.

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