الإثنين 16 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وجمعية المؤلفين تنعيه

"أخاصمك آه" أشهر أعماله.. وفاة الملحن محمد سعد بكورونا

الملحن محمد سعد
الملحن محمد سعد

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن محمد سعد، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغنيات عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محمد سعد من مواليد عام 1968، قدم خلال مسيرته عدد من الأغنيات الشهيرة منها اخاصمك آه وقول تاني كده وسي السيد مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وسيد الغاليين مع الفنان اللبناني راغب علامة وهيمانة مع الفنانة اللبنانية الين خلف، وبحبك يا امي مع الفنان حمادة هلال، واغنيتي التجربة وزجزاج مع الفنان محمد محي. 

وكان الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، عبر حسابه على فيس بوك، وفاة الملحن محمد سعد، قائلا “أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشر الفنان حمادة هلال  صورة الملحن محمد سعد على فيس بوك معلقا "الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض ‏في ميزان حسناتك، أخي وصديقي الملحن محمد سعد ‏اسألكم الدعاء"، ومن أشهر أعمال محمد سعد، أغنية "قول تاني كده وأخاصمك آه" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأغنية "سيد الغاليين" لراغب علامة.

فيس بوك نانسي عجرم مدحت العدل جمعية المؤلفين والملحنين اللبناني راغب علامه الملحن محمد سعد

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

الأكثر قراءة

وزير التعليم يكشف الموعد النهائى لنشر نتيجة الثانوية العامة 2021

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تعرف على عدد الأوائل والشعب

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

«الأرصاد»: طقس الغد حار رطب نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الرابط المباشر|نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ننشر فيديو مصرع عروسين إثر انقلاب سيارة الزفاف فى مصرف بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

آيات الرحمن فى جهاد الأفغان

محمد مرعي

ماذا حدث فى أفغانستان؟

د.أحمد الخميسى

هيروشيما.. وبيدوقراطية أمريكا

ماجد حبته

سقوط كابول.. تحصيل حاصل

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه «13».. جابر الطبال وولاية إمبابة

د. منى حلمى

الحب الديمقراطى العاشق بين النساء والرجال فى الحب

علي سعدة

الفاشية والجماعة الإرهابية وجهان لعملة واحدة

يسرى عبيد

الانسحاب الأمريكى من أفغانستان.. الصين وروسيا هدفًا

صور

افتتاح محكي القلعة

من قلب الإسماعيلية.. الزمالك يهزم الدروايش ويعزز صدارته للدوري المصري

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

حريق غابات بالقرب من القدس لا يزال خارج نطاق السيطرة

الجامعة العربية تدين قتل الاحتلال 4 شبان في جنين

"إهمال أم فعل فاعل".. من يقف خلف حرائق القدس؟