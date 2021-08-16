"أخاصمك آه" أشهر أعماله.. وفاة الملحن محمد سعد بكورونا

وجمعية المؤلفين تنعيه

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن محمد سعد، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بعشرات الأغنيات عن عمر ناهز 53 عاما بعد صراع مرير مع المرض.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محمد سعد من مواليد عام 1968، قدم خلال مسيرته عدد من الأغنيات الشهيرة منها اخاصمك آه وقول تاني كده وسي السيد مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وسيد الغاليين مع الفنان اللبناني راغب علامة وهيمانة مع الفنانة اللبنانية الين خلف، وبحبك يا امي مع الفنان حمادة هلال، واغنيتي التجربة وزجزاج مع الفنان محمد محي.

وكان الشاعر فوزي إبراهيم أمين صندوق جمعية المؤلفين والملحنين، عبر حسابه على فيس بوك، وفاة الملحن محمد سعد، قائلا “أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم، محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم، محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين لكن مقدرش يتعايش مع كورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونشر الفنان حمادة هلال صورة الملحن محمد سعد على فيس بوك معلقا "الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل صبرك على المرض ‏في ميزان حسناتك، أخي وصديقي الملحن محمد سعد ‏اسألكم الدعاء"، ومن أشهر أعمال محمد سعد، أغنية "قول تاني كده وأخاصمك آه" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأغنية "سيد الغاليين" لراغب علامة.