روّاد السوشيال ميديا لـ عصام السقا: الخيل يحبك لأنك خلوق

تفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع صورة الفنان عصام السقا، الذي شارك بها جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي برفقة حصانه.

وعلّق الفنان عصام السقا، على الصورة التي نشرها برفقة حصانه قائلًا: "وللخيل أيامٌ فمن يصطبر لها ويعرِفْ لها أيامها الخير يُعقِب"، وعلّق حسن علي، من مستخدمي موقع "فيسبوك" قائلًا: "الهرم ابو البلد".

وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقالت نادية عبد الغالي، من جمهور الفنان عصام السقا، قائلًة: "والله ابن اصول ومحترم وخلوق، بحبك جدا"، وكتبت فاطمة الزهراء من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "حب الخيل يجري في دمانا . انت انسان جميل وفنان والخيل يحبك لانك خلوق".

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وكتب ثروت علاء الدين، من جمهور الفنان عصام السقا، قائلًا: "سبحان المبدع المصور . إنسان زواق بجد يا عصام"، وقال عصام صبري من مستخدمي موقع "فيسبوك" قائلًا: "انا من عشاق الخيول وعندنا فرسه من سلالة خيول احمد السقا جبناه من المزرعه اللي عنده".

ويشارك الفنان عصام السقا في بطولة "بيت عز" أولى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا"، والذي يواصل تصوير مشاهده حالياً، ويجسد السقا فى الأحداث شخصية هيثم الذى تربطه صلة قرابة مع بطلة العمل سهر الصايغ وذلك في إطار اجتماعى كوميدى.

حكاية "بيت عز" فكرة يسري الفخراني وبطولة سهر الصايغ، عصام السقا، رشدي الشامي، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، أحمد الشامى، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي، وعدد آخر من الفنانين الشباب وإخراج أحمد يسرى، وتدور الأحداث في اجتماعى خلال 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين كل أسبوع 5 حلقات.

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وكان آخر أعمال عصام السقا مشاركته كضيف شرف في فيلم "مش أنا" فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن.