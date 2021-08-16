إقبال كبير على التطعيم بلقاح كورونا بمقار «مستقبل وطن» بسوهاج (صور)

شهدت المبادرة التى أطلقتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، لتسهيل حصول المواطنين على اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” من خلال مقار الحزب، إقبالا كبيرا من المواطنين لأخذ اللقاح.



وقال اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، في بيان صحفي، اليوم، إن المبادرة تجرى بالتنسيق والموافقة من اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وبرعاية من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن، وإشراف من المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، لافتا إلى إشادة المواطنين وأهالي المحافظة بالمبادرة وإقبالهم الكبير عليها، مما استدعى العمل ليوم آخر للفرق الطبية بمقر الحزب بمدينة سوهاج لتطعيم المواطنين نظرا لكثرة الإقبال.

التطعيم بلقاح كورونا

من جهته قال النائب محمد محمود لبيب، أمين تنظيم الحزب، أنه جرى عقد اجتماع موسع مع الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بحضوره والنائب محمود أبوالخير وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أحمد طلعت أبودومة أمين شؤون المجالس المحلية، وإسلام نورالدين أمين لجنة العلاقات الحكومية بالحزب، من أجل تذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تعوق تنفيذ المبادرة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على زيادة عدد الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم المواطنين إلى 32 فرقة، سيتم من خلالها تطعيم المواطنين بكافة مقار الحزب، منوها بأن التطعيم وأخذ اللقاح يتم فى نفس يوم حضور المواطن الراغب في أخذ اللقاح إلى مقر الحزب بعد تسجيل بياناته وإرسالها للصحة لتسجيلها على "السيستم" الخاص بذلك بموقع الوزارة.



فيما قال النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه جرى وضع جدول بالتعاون مع مديرية الصحة، وبالتنسيق مع مديرى الإدارات الصحية بمختلف المراكز بأيام تواجد الفرق الطبية للتطعيم والحصول على اللقاح بكافة مقار الحزب، أو فى الأماكن التى جرى تجهيزها من خلال نواب الحزب، لافتا إلى أن أعمال التطعيم تتم تباعا، بتخصيص يوم لكل مركز، حيث جرت أمس بقرية "كوم إشقاو" بمركز طما، وتجرى اليوم بمدينة طهطا بشارع إمتداد المحطة بحرى، وتنتهي يوم الأربعاء 25 أغسطس بمركز دار السلام أمام المستشفى المركزى.