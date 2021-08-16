تراجع إيرادات أفلام موسم الصيف أمام «الإنس والنمس وموسي»

تراجعت إيرادات الأفلام المصرية خلال الأيام الماضية بعد أن تواجدت بقوة خلال موسم عيد الأضحى السينمائي، وذلك عقب طرح فيلمي “الإنس والنمس” الذي احتل المركز الأول بجدارة في الإيراد اليومي لشباك التذاكر محققا أمس مليون و603 ألف جنيه، بينما جاء في المركز الثاني فيلم “موسى” لكريم محمود عبد العزيز وحقق امس إيرادات بلغت 668 ألف جنيه، فيما تراجعت أفلام “العارف” و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" و"مش أنا" إلى المراكز الأخيرة، حيث حققت الـ3 أفلام مجتمعة 622 ألف جنيه فقط في يوم.

إيرادات فيلم "العارف"

وحقق فيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز أمس السبت، إيرادات بقيمة 360 ألف جنيه ليصبح مجموع إيراداته 49 مليون و194 ألف جنيه.

يشارك في بطولته كل من كارمن بصيبص وأحمد فهمي ومحمود حميدة، ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

ويعد الفيلم من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هي: "مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا"، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

إيرادات "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

وتراجعت إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بشكل كبير للغاية ليحقق أمس 142 ألف جنيه ليصبح مجموع إيراداته 37 مليون و291 ألف جنيه.

ويشارك في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، عدد كبير من نجوم الكوميديا، على رأسهم الفنان الكبير ماجد الكدواني الذي حصل على إشادات رائعة خلال الفترة الماضية، وبمشاركة النجم الكوميدي بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، وعمرو عبدالجليل، ونسرين أمين، وآخرين، وهو تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي.

إيرادات فيلم "مش أنا"

وجمع أمس إيرادات 120 ألف جنيه ليصبح مجموع إيراداته 42 مليون و672 ألف جنيه.

"مش أنا" يشارك فيه الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد الكدواني، والقديرة سوسن بدر، والفنانة شيرين، والفنان حجاج عبدالعظيم، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، محمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.