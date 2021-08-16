لجنة استشارية في هونج كونج توصي بفترة حجر أطول للوافدين الملقحين

أوصت لجنة استشارية في هونج كونج معنية بجائحة كورونا، بتمديد فترة الحجر الفندقي للأشخاص الملقحين القادمين من كل الدول عالية الخطورة إلى 14 يوما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن فترة الحجر الصحي الحالية هي سبعة أيام للمسافرين الملقحين بالكامل القادمين من الدول غير المرتفعة الخطورة، شريطة تقديم اختبار كوفيد سلبي واختبار إيجابي النتائج للأجسام المضادة.

وقدمت اللجنة العلمية بشأن الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم واللجنة العلمية بشأن الأمراض الجديدة وحيوانية المنشأ، التوصية اليوم الإثنين.

وقالت اللجنة إن الحكومة سوف تتبنى التوصية في أقرب وقت ممكن بعد إجراء مناقشات مع القطاعات ذات الصلة مثل مشغلي الفنادق.

وبحسب بيانات موقع "وورلد ميتر"، وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في هونج كونج 12 ألفا و37 والوفيات إلى 212 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كورونا في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.