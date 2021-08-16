سيامات في كنائس الأرثوذكس بالمهجر.. ومهرجان صيفي بكنائس الكاثوليك بمصر

قال المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، برئاسة الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز والمشرف على قناة مار مرقس – مي سات الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بحي العباسية بمحافظة القاهرة، في بيان رسمي صدر عبر صفحة المركز الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الأنبا كاراس ترأس القداس الالهي بمناسبة احتفالات الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر وبلاد المهجر بصوم السيدة العذراء.

واوضح المركز ان ذلك جاء بكنيستها بميرلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وقام برسامة 34 شماسا جديدا للكنيسة منهم 11 مرتلا (ابسالتيس)،24 في درجة قارئ (اناغنستيس)، كما وزع بعد انتهاء القداس الإلهي ميداليات مهرجان الكرازة على الفائزين وجوائز دراسة الكتاب المقدس على الفائزين.

وعلى صعيد آخر، قامت الايبارشية الكاثوليكية بعقد مهرجان تحت عنوان " كلمة الله تخلق.. تحرر.. ترسل"، ولقد اشتركت كنيسة السيدة العذراء مريم بحي درياس بمنطقة عين شمس بالقاهرة بهذا المهرجان.

ونافست كنيسة السيدة العذراء مريم بدرياس كنيسة العائلة المقدسة بالزيتون خلال المهرجان، وحسمت النتيجة في النهاية بعدما حصل شباب إعدادي بكنيسة السيدة العذراء مريم بدرياس على المركز الثاني على مستوى الإيبارشية، وقد أقيمت المسابقة بمدرسة سان جورج بمصر الجديدة.