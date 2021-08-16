29 وفاة و2700 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، تسجيل 29 وفاة و2688 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المركز في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، إنه تسلم أمس الأحد، 9610 عينة للكشف عن فيروس كورونا، كانت 2172 عينة جديدة و 516 مخالطة، مقابل 6922 حالة سالبة، أي بنسبة 28% من إجمالي العينات المفحوصة.

وأوضح المركز، أن حصيلة الإصابات الإجمالية لفيروس كورونا، في ليبيا منذ بداية الجائحة في مارس من العام الماضي، ارتفعت إلى 284618 ألفًا و73521 حالة نشطة، شفيت منها 207164 ألفًا و3933 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كورونا في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.