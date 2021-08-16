خطر يُهدد عمل الشركات الصغيرة حال عدم وجود «التأمين»

كشف الاتحاد المصري للتأمين، في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أن صناعة التأمين تلعب دورًا محوريًا في تمكين الابتكار والنمو والاستثمار في مختلف مجالات مؤسسة الفضاء.

وأضاف المصري للتأمين، أنه بدون التأمين لن تتمكن العديد من الشركات الصغيرة وخاصة الشركات الناشئة من استيعاب مخاطر ممارسة الأعمال التجارية، وأنه قد يؤدي فشل إطلاق قمر صناعي لمرة واحدة إلى خسارة حمولة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.

وأشار إلى أنه مع تزايد اعتماد العملاء في مجال الفضاء على هذه الشركات، أصبح من الضروري بالنسبة لهم أن يتعرفوا على مدى قدرة القطاع التجاري على تحمل حالات الإخفاق مع الحفاظ في الوقت نفسه على الملاءة المالية وطبيعة عمليات تلك الشركات.

وأوضح أنه على الرغم من أن الحكومات لا تشتري التأمين لإطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بها (حيث تلجأ الحكومات إلى القطاع الخاص لإطلاق خدمات الأقمار الصناعية)، فمن المهم أن تحافظ الجهات الحكومية صاحبة المصلحة على تنمية الوعي المتزايد بالدوافع الأساسية والقضايا التي تواجه سوق تأمين الأقمار الصناعية.

وأكد أنه بسبب التغيرات السريعة التي طرأت على مؤسسة الفضاء -مثل الوافدون الجدد و تزليد معدلات الإطلاق و ظهور أنواع جديدة من الأقمار و تطور بنيات أبراج الأقمار- قد تكون صناعة تأمين الفضاء على عتبة تغييرات كبيرة يمكن أن تؤثر على قاعدة العملاء و شركات التأمين وأقساط التأمين.

وذكر أن الوضع الحالي لصناعة تأمين الفضاء حيث يتمثل دور شركة التأمين في توفير الحماية ضد مخاطر الخسارة المالية، ففي حالة التأمين عبر الأقمار الصناعية، يغطي خطر فشل القمر الصناعي في أداء المهمة التي أنشئ من أجلها والتي يمكن أن تحدث بسبب مجموعة من الظروف (مثل فشل مركبة الإطلاق وعدم الوصول إلى مدار مناسب أو فشل تشغيل القمر الصناعي نفسه).

