الكاظمى: الفساد وسوء الإدارة تسببا بسقوط نينوى فى يد داعش

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط نينوى بيد عصابة داعش، فيما وجّه الوزراء إلى القيام بزيارات منتظمة للمحافظة.

وقال الكاظمي، في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في محافظة نينوى، إن محافظة نينوى عزيزة على قلوب كل العراقيين، وهي بصمة من بصمات الحضارة"، مبينا أن "التاريخ العراقي الممتد والمتواصل والمتلاقي من سومر إلى آشور نجد إرثه في كل مدينة عراقية نزورها، ونينوى عبق التاريخ، وأصالة العراقيين، وطيبة قلوبهم، وإنسانيتهم، وبصمتهم الحضارية".

وأضاف: "ليس مصادفة أن تكون نينوى من أمثلة التنوع العراقي، وأن تجمع أرض العراق كل هذا التنوع الذي نعتبره مصدر قوة، ونراه جوهر الهوية العراقية"، مشيرا إلى أن "الأمم التي تحفظ تنوعها وتحترمه هي الأمم الحضارية الحية، ولم يكن ليصل التنوع العراقي إلى هذا اليوم لولا معدن العراقيين الأصيل، واحترامهم لبعضهم، واعتزازهم بثقافتهم".

وتابع: "هنا على هذه الأرض الحبيبة، شهد العالم سفراً من التضحيات من كل أبناء شعبنا، دفاعاً عن هوية نينوى، وعن عراقيتها، وعن أصالتها، رافضين أن تكون هذه المدينة العظيمة أسيرة الإرهاب والرجعية، وانتصر العراقيون على الإرهاب لأن الموصليين في مقدمة المدافعين عن مدينتهم".

وأشار إلى أن "عقد جلس المجلس في نينوى يهدف للوقوف على ما تعاني منه من مشاكل في مختلف المجالات"، مبينا أن "نينوى ما زالت تعاني من مشاكل خدمية وعمرانية".

ولفت إلى أن "الفساد وسوء الإدارة من العوامل التي تسببت بسقوط المحافظة بيد عصابة داعش"، مؤكدا أن "الحكومة حاربت الفساد ما استطاعت، بدعم من العراقيين جمعاء، إلا أن المعركة طويلة وهي قد تكون أكبر من معركة داعش، وتحتاج إلى تكاتف الجميع".

وأوضح: "شكلنا لجنة خاصة لإعمار الموصل، ووجّهنا بوضع خارطة طريق وخطة عمل سريعة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المحافظة".

وبيّن أن "العمل بدأ في مشاريع استراتيجية مهمة بالمحافظة، منها مطار الموصل، ومحطة القطارات"، موجها "الوزراء إلى القيام بزيارات منتظمة لنينوى، للوقوف على مشاكلها، ووضع حلول فاعلة وسريعة لها".

وشدد "على الوزارات كافة تقديم كل إمكانياتها للجنة إعمار الموصل، كي تنجح في مهمتها".

وخاطب الكاظمي أهالي الموصل بالقول إن "المستقبل لمحبي العراق، ولا مستقبل للفساد والإرهاب وانعدام الكفاءة، ونحن معكم وأهلكم في كل مدن العراق، للنهوض يعين بعضنا بعضا".