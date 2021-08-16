مصر تتأهب لإبهار العالم في «إكسبوا 2020» بالإمارات

استقبلت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، لمناقشة الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية بـ"إكسبو 2020 بدبي"، والذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من مطلع أكتوبر القادم.

حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية وعدد من قيادات وزارتي التجارة والصناعة والسياحة والآثار والشركة المنفذة للجناح المصري.

وأعلنت “جامع”، خلال اللقاء، أنه سيتم يوم الخميس المقبل، الانتهاء من كافة الأعمال الداخلية والخارجية بالجناح المصري بـ"إكسبو 2020 دبي"، مشيرةً إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من محتوى الجناح المصري وإخراجه بالصورة التي تعكس ثقل ومكانة مصر على المستويين الإقليمي والعالمي.

وقالت إن هناك اهتمامًا كبير من القيادة السياسية والحكومة بالمشاركة المصرية في هذا الحدث الدولي، والذي يعقد ولأول مرة بدولة عربية، حيث يمثل فرصة ذهبية لعرض مساهمات الدولة المصرية في منظومة التنمية العالمية وبناء مستقبل واعد يحقق فرص استثمار وتنمية مستدامة في اطار رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن هذا اللقاء يأتي في اطار سلسلة اللقاءات المكثفة التي تعقدها مع الوزراء والأجهزة المعنية؛ لبحث كافة الترتيبات المتعلقة بالجناح المصري، وكذلك المحتوى الذي سيتم تقديمه خلال الفعاليات، لافتةً إلى أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كل اوجه الدعم والمساندة اللازمة لانجاح المشاركة المصرية في هذا الحدث العالمي، والذي سيشهد العديد من الفعاليات المتعلقة بتقديم مصر كوجهة استثمارية وكمقصد سياحي مهم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، حرص الوزارة على إتاحة كافة إمكاناتها وخبراتها لإنجاح المشاركة المصرية، وإظهار الجناح المصري في “إكسبوا” بالصورة التي تتناسب مع مكانة مصر، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية والأثرية العالمية، فهذا الحدث الدولي يمثل فرصة لاستعراض المقومات السياحية والأثرية والتراثية المصرية أمام العالم، وهو الأمر الذي يسهم في دعم جهود الوزارة لجذب المزيد من السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة المقبلة.

وبين أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين وزارتي السياحة والآثار والتجارة والصناعة، فيما يتعلق باختيار المحتوي السياحي و الأثري الذي سيتم عرضه باكسبو من أفلام و لوحات دعائية سياحية وتصميمات ورسومات الجناح ذات الطابع المصري القديم ورموز الكتابة الهيروغليفية داخل وخارج الجناح؛ لضمان إبراز هوية مصر التاريخية فضلاً عن اختيار الوان وتصميمات تجمع بين عراقة الماضي وتطور الحاضر واستشراف المستقبل.

وذكر أنه يجرى حاليًا الانتهاء من الترتيبات الخاصة بتأمين و شحن أحد التوابيت المصرية القديمة الذي تم اكتشافه في منطقة سقارة الأثرية ليتم عرضه بالجناح المصري طوال فترة المعرض، حيث من المخطط وصول التابوت لمقر الجناح خلال شهر سبتمبر المقبل، فضلاً عن عرض عددًا من المستنسخات الأثرية بالجناح المصري.