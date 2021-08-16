الإثنين 16 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التصريح بدفن العريس والعروسة وشقيقتها ضحايا حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

العروسين
العروسين

قرر المستشار محمد الشافعي، رئيس نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، التصريح بدفن عريس وعروسة وشقيقة العروسة، توفوا على إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي فى مصرف أمام قرية الشيخ محمد طريق الخوالد - إيتاي البارود التابعة لمحافظة البحيرة، أثناء الذهاب لأحد قاعات الأفراح، لاستكمال إقامة العرس.
 

وشيع الآلاف من قرية الشعيرة التابعة لدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة جثامين العريس والعروسة وشقيقتها إلى مثواهم الأخير بمقابر البلدة وسط حالة من الحزن الشديد.

الجنازة

وشهدت محافظة البحيرة، مساء أمس الأحد، مصرع عريس وعروسته وشقيقة العروسة، وبينما أصيب ابن عم العريس، جراء انقلاب سيارة ملاكي بمصرف أمام قرية الشيخ محمد طريق الخوالد - إيتاي البارود التابعة لمحافظة البحيرة، أثناء الذهاب لأحد قاعات الأفراح.


وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى إيتاي البارود المركزي، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف أمام قرية الشيخ محمد طريق "الخوالد - إيتاي البارود "، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة طفل وتم نقلهم لمستشفى إيتاي البارود المركزي.


والمتوفين هم كل من: "حسام حسن محمد قنديل، ٢٦ سنة قرية الشعيرة - إيتاي البارود، وأحمد بهاء محمود قنديل، ٢٠سنة قرية الشعيرة - إيتاي البارود، فيما توقف بضلة قلب ندى سامح محمد قنديل، 18 سنة قرية الشعيرة - إيتاي البارود"، بينما أصيب علا سامح محمد قنديل، 15 سنة قرية الشعيرة - إيتاب البارود، وجاري عمل الانعاش القلبي بالترياج.


وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

كما شهدت محافظة البحيرة أمس أصيب 12 شخصًا بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخري ميكروباص بالطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية"، بجوار كوبري أبوحمص اتجاه القاهرة بمحاففظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

العريس


 

 

البحيرة انقلاب سيارة حسام حسن إيتاي البارود التصريح بدفن محافظة البحيرة

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وائل لطفي

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