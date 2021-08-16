الكاظمي يدعو ولي عهد أبو ظبي للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى المشاركة في قمة دول الجوار العراقي، المرتقبة نهاية أغسطس الجاري.



وذكرت قناة "السومرية الاخبارية" العراقية أن وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي بحث مع الشيخ محمد بن زايد -خلال لقائهما في قصر الشاطئ بالإمارات- العلاقات الأخوية، وسبل تعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



من جانبه، أرسل ولي عهد أبو ظبي تحياته إلى رئيس الوزراء العراقي، معربا عن أمله في أن يحقق الشعب العراقي الاستقرار والأمان والازدهار.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أنها سجلت 7011 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 9379 شخصا للشفاء.

وأضافت في بيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 66 حالة في عموم محافظات البلاد، لافتة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة، بلغ عددهم 87423 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.